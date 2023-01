3 Marie-Agnes Strack-Zimmermann im Gespräch mit den Gästen, im Hintergrund Landtagsabgeordneter Daniel Karrais Foto: Siegmeier

Am Montagabend hatte der FDP Kreisverband Rottweil zum Neujahrsempfang in die Pulverfabrik eingeladen. Pulver gab’s zwar keins, dafür sorgten aber Hunderte Demonstranten vor dem Gelände für eine aufgeheizte Atmosphäre und jede Menge Lärm.















Link kopiert

Kreis Rottweil - Doch sie blieben ungehört. Grund dafür dürfte wohl der Hauptgast des Abends sein: Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags. Im Gebäude, der Pulverfabrik, das an diesem Abend in gelbes Licht getaucht ist, herrscht indes gelassene Stimmung.

Bei lockeren Gespräche nach coronabedingter Pause warten die Gäste auf den Beginn. Auch zwei Schornsteinfeger machen ihre Aufwartung und verteilen Glücksbringer.

Und dann mischt sich der Hauptgast des Abends unter die Diskutierenden, Marie-Agnes Strack-Zimmermann – unaufgeregt, entspannt und mit einer Prise Humor. Dann geht es los.

Große Erwartung

FDP-Kreisvorsitzender Daniel Karrais (MdL) freut sich, so viele Gäste begrüßen zu können. Während es draußen weiter lärmt, stimmt "Das Triole" aus Epfendorf das erste Lied an.

Die Erwartung, was Strack-Zimmermann zu sagen hat, ist groß. Denn die FDP-Politikerin zeigt in ihrem Amt Kante, bekennt sich klar zu den schweren Waffenlieferungen in die Ukraine. Damit ist sie vielerorts umstritten. Drum wohl auch das große Interesse an der Veranstaltung. Viele wollen ihre Meinung direkt hören.

Schnell waren die 200 Plätze "ausgebucht", zuletzt gab es eine Warteliste, auf der man sich sozusagen als "Nachrücker" anmelden konnte.