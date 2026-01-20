Verbrenner-Aus, Bürokratie und Bildung waren große Themen, die beim FDP Neujahresempfang in Rottweil angesprochen wurden. Die Redner setzten hierbei auf das gemeinsame Anpacken.
„Zurück auf Vorwärts“ – das ist das Motto der FDP für das neue Jahr 2026 und auch für die Landtagswahlen am 8. März. Es müsse mehr „einfach mal gemacht werden“ und „Unnötiges“ abgeschafft werden, ist der Tenor am Montagabend beim Neujahresempfang der Partei im Kapuziner in Rottweil. Dabei wurde auch viel Kritik an bisherigen Abläufen und Entscheidungen in der Politik geäußert.