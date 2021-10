1 Der FDP-Kreisvorstand und die Landtagsabgeordneten freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit: (von links) Frank Bonath MdL, Marcel Klinge, stellvertrender Kreisvorsitzender, Julia Decke, Kreisvorsitzende, Alexander Wunderle, Schatzmeister, MdL Niko Reith, sowie Maris Sülzle, Schriftführerin Foto: Schimkat

Bei der Kreismitgliederversammlung der FDP wurde Julia Decke einstimmig zur neuen Chefin gewählt, die die Kommunalwahlen in zwei Jahren fest im Blick hat. In ihrer ersten Amsthandlung eehrte sie Gerhard Mengesdorf für sein 40-jähriges Engagement in der FDP















Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Kreismitgliederversammlung der FDP am Freitag in der Gemeindehalle in Hochemmingen brachte einen Wechsel im Kreisvorstand: Marcel Klinge gab sein Amt als erster Vorsitzender in die Hände von Julia Decke, bis dato seine Stellvertreterin ab, sie wurde einstimmig gewählt. Ganz zurückziehen wird sich Klinge, der beruflich neue Wege geht, jedoch nicht, er wurde einstimmig zum Stellvertreter von Julia Decke gewählt.

In seinem kurzen Rückblick zeigte sich Klinge begeistert vom Abschneiden der FDP bei der Bundestagswahl sowohl bei den Erst- wie auch den Zweitstimmen im Land und im Kreis, die Mitgliederzahl im Kreis habe sich auch hervorragend entwickelt und liege bei 254 Mitgliedern, dazu noch eine tolle Mischung vom Alter und der Erfahrung der Mitglieder her.

"Du hast 20 Jahre tolle Parteiarbeit geleistet und bei uns Professionalität eingebracht", dankte ihm der Landtagsabgeordnete Frank Bonath.

Julia Decke, die einstimmig zur neuen Kreisvorsitzenden gewählt wurde, erklärte, der Spruch "Freiheit braucht Verbündete", sei für sie ungemein wichtig. Zum Thema Kommunalwahlen, die in zwei Jahren anstehen, betonte sie, dass sie in jedem Wahlbezirk Kandidaten aufstellen möchte. "Wir sind einer der größten Kreisverbände in Südbaden, das gilt es zu nutzen", unterstrich sie.

Während der geheimen Wahlen des Kreisvorstands und der Delegierten gab Klinge im Gespräch mit unserer Zeitung einen Einblick in seine berufliche Zukunft: "Ich habe die Denkfabrik Union der Wirtschaft gegründet, sie versteht sich als Thinktank, in dem Vertreter der sechs Wertschöpfungsstufen Tourismus, Freizeit oder Dienstleistungsindustrie die Zukunft im Dialog mit der Politik gestalten", erklärt er. "Wir wollen das Know-How besser platzieren und werden auch Studien in Auftrag geben", fährt er fort und ergänzt, dass er ab dem ersten November Hauptberuflich Vorstandsvorsitzender sein wird. Der Sitz sei in Berlin, gewirkt werde deutschlandweit, so Klinge.

Bei den Wahlen des FDP-Kreisvorstands wurde Schriftführerin Maris Sülzle gewählt, Alexander Wunderle bleibt Kassierer. Ebenfalls gewählt wurden folgende Beisitzer: Ekkehard Bächle, Donaueschingen, Lisa Fritschi, Bräunlingen, Wilfried Hahn, Schonach, Mark Steffen Hohensee, Villingen-Schwenningen, Patrick Leisman, Donaueschingen, Gerhard Mengesdorf, St. Georgen, Edith Neukum, Donaueschingen, Petra Neumann, Villingen-Schwenningen. Julia Deckes erste Ehrung als Kreisvorsitzende gilt Gerhard Mengesdorf, der seit 40 Jahren aktiv die FDP unterstützt.