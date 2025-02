Bundestagswahl in VS Deutlicher Rechtsruck auch in VS

Die AfD nähert sich in Prozente der CDU an. Die SPD rutscht auf Rang drei ab. Im Wohngebiet Schilterhäusle erreicht die AfD 59 Prozent der Zweitstimmen. Und auch in zwei von neun Ortsteilen ist die CDU nicht mehr an erster Stelle. Die Wahlbeteiligung: 79,1 Prozent.