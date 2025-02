FDP-Kandidat Julian Grünke: „Die B 27 ist die Lebensader der Region“

Bundestagswahl 2025 So kann in Hechingen noch Briefwahl beantragt werden

Die Bundestagswahl 2025 am Sonntag, 23. Februar, rückt näher. Die Wahlvorbereitungen biegen auf die Zielgerade ein. Wer in Hechingen Briefwahl beantragen möchte, kann dies noch tun. Ein Überblick, was zu tun ist und welche Fristen gelten.