2 Von links: Peter Schuon, Philipp Peter Schuon, Bettina Schuon, Michael König Foto: Fotos: FDP

Wahlkampf: FDP-Bundestagskandidat Michael König besucht die Unternehmen Schuon und Infinex

Haiterbach. Der FDP-Bundestagskandidat Michael König informiert sich bei Unternehmen seines Wahlkreises. Sein Informationsbesuch führte ihn gemeinsam mit dem Vorsitzenden des FDP-Kreisverbands Calw, Herbert Müller, in Haiterbach zur Firma MS-Schuon, ein mittelständisches Unternehmen im Industriegebiet.

Das 1983 gegründete Unternehmen, das ursprünglich Holzmöbel produzierte, präsentiert sich heute modern, innovativ und selbstbewusst als Familienbetrieb mit den Geschäftsführern Peter, Bettina und Philipp Peter Schuon. Und es scheint so, als ob jeweils zum richtigen Zeitpunkt die Weichen für die Erweiterung der Geschäftstätigkeit oder die Entwicklung neuer Produkte gestellt wurden und somit den Erfolg garantieren.

Beim Rundgang durch die Produktion konnte sich König von der Leistungsfähigkeit von Schuon überzeugen, deren Produkte auf vielen Wegen im täglichen Leben wiederzufinden sind, wie zum Beispiel bei Einbauküchen, in Wohnmobilen oder individuell von Schreinern angefertigten Einzelstücken.

Weniger Vorschriften

Michael König betonte, dass ein zukunftsfähiges Deutschland und vor allem der ländliche Raum genau solche Unternehmer brauche. Diese wiederum benötigten einen modernen Staat, entrümpelt von überbordender Bürokratie und unsinnigen Vorschriften. "Ich möchte mitgestalten und meinen Beitrag leisten, um dies zu erreichen", so König.

Im Anschluss wurde Michael König bei Michael Hartl, dem Geschäftsführer der Infinex Group erwartet. Die Firmengruppe befasst sich mit der Kunststoffverarbeitung, als Familienbetrieb in zweiter Generation. Während der Vorstellung der Firmengruppe und deren Geschäftstätigkeit wurde unter anderem auch über die Probleme bei der Besetzung von Arbeitsplätzen gesprochen. Hierbei betonte Hartl, dass in seinem Unternehmen weniger die Fachkräfte das Problem seien, sondern die viel mehr benötigten Arbeits- und Hilfskräfte in der Produktion. "Egal in welcher Form und wo gesucht wird oder Stellenanzeigen geschaltet werden, sind nicht genügend Arbeitskräfte zu bekommen", so Hartl. Hier sei auf jeden Fall Unterstützung, auch seitens der Politik, willkommen. "Man hat den Eindruck, nach den Lockdowns hat sich die Situation noch verschlechtert."

Hartl führte König und Müller über das Firmengelände, durch Produktion, Logistik und Lager. Ein Novum stellt der Einstieg in das Online-Business mit Noppenfolien vor. Hier besteht die Chance, Reste von Produktionsdurchläufen günstig zu kaufen und somit viel weniger Produktionsabfall zu erzeugen.

Auch das Recycling von Kunststoffen nimmt einen breiten Raum ein, zum Beispiel werden die Plastikflaschen von Duschbädern wieder verwertet, was auch am etwas anderen Geruch in der entsprechenden Halle zu bemerken war. "Und selbstverständlich lassen wir unsere Wahlplakate hier ebenfalls recyceln", so Müller.