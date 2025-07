Die Neuwahlen des Landesvorstands waren zentraler Inhalt des 127. Landesparteitags der FDP Baden-Württemberg.

In den zurückliegenden zehn Jahren wurde der FDP Kreisverband Schwarzwald-Baar durch Andrea Kanold aus Bad Dürrheim vertreten, die sich als Beisitzerin aktiv im Führungsgremium der Landes-FDP eingebracht hat.

Bei der diesjährigen Wahl hatte sich der Vorstand der FDP im Schwarzwald-Baar-Kreis mit Lisa Fritschi für eine neue, junge Persönlichkeit entschieden, die in der Kommunalpolitik auf der Baar keine Unbekannte ist.

Mit nur 19 Jahren war Fritschi im Jahr 2019 als jüngste Gemeinderätin ins Bräunlinger Stadtparlament gewählt worden. Nach Ihrem Umzug nach Donaueschingen im Jahr 2022 gelang ihr bei der Kommunalwahl 2024 der direkte Einzug in den Gemeinderat der Stadt Donaueschingen. Dort gehört sie seitdem der FDP/FW-Fraktion an, in der Lisa Fritschi Stellvertretende Fraktionssprecherin ist. Mit dieser kommunalpolitischen Kompetenz sowie einer engagierten Bewerbungsrede überzeugte die Polizeihauptmeisterin, die im Moment ein Studium für den Aufstieg in den gehobenen Polizeidienst absolviert, die Delegierten und wurde im zweiten Wahlgang als Beisitzerin in den Landesvorstand der FDP gewählt.