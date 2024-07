Nachdem der bisherige Kreisvorsitzende Daniel Karrais sein Amt zur Verfügung stellte, wählten die Freien Demokraten Matthias Essel zum neuen Vorsitzenden. Der Augenoptikermeister aus Sulz tritt damit die Nachfolge von Karrais an.

Dieser stellte sein Amt nach fünf Jahren an der Spitze des Kreisverbandes und insgesamt 14 Jahren als Vorstandsmitglied zur Verfügung. „Die Arbeit vor Ort im Kreis Rottweil hat mir große Freude bereitet“, unterstreicht der Landtagsabgeordnete.

Lesen Sie auch

Konzentration auf andere Aufgaben

Er wolle sich jedoch mehr auf sein Mandat in Stuttgart sowie als Kreis- und Gemeinderat und dem neuen Amt als Bezirksvorsitzendem der FDP Südbaden konzentrieren: „Wir haben fähige Mitglieder, die die Geschicke des Kreisverbands mindestens genauso gut lenken können. Darum ist es für mich richtig, die Verantwortung in neue Hände zu legen“.

Karrais` Bilanz

In seinem Rechenschaftsbericht dankte Karrais den Mitgliedern für ihre stetige Unterstützung und blickte zurück auf die Erfolge in den vergangenen Jahren: „Der Kreis Rottweil ist eine liberale Hochburg in Deutschland. Bei den Landtagswahlen haben wir das landesweit drittbeste Ergebnis der FDP erzielt, bei den Bundestagswahlen 2021 sogar das bundesweit beste Resultat. Auch in den kommunalen Gremien vor Ort sind wir eine feste Größe“. Der scheidende Vorsitzende hob dabei den Generationenwechsel im Verband hervor. So gehöre die Mitgliederschaft zu den jüngsten im Kreis, was sich auch im neuen Vorstand wiederspiegle.

Die Ziele des Neuen

Der neue Vorsitzende Matthias Essel möchte diese Erfolge fortführen und darüber hinaus eigene Akzente setzen: „Ich möchte erreichen, dass wir über Rottweil hinaus unsere regionale Präsenz in allen Gegenden des Landkreises verstärken“, so der 34-Jährige.

Bürgerliche Koalition

Mit Blick auf die politische Lage in Baden-Württemberg hob Karrais die strategische Ausrichtung der Liberalen hervor: „Wir arbeiten auf eine bürgerliche Koalition hin.“

Martin Gassner-Herz, FDP-Bundestagsabgeordneter aus Offenburg ergänzte die Sicht aus Berlin. Der Familienpolitiker blickte zufrieden auf den Haushalts-Entwurf im Bund: „Wir als FDP haben unsere zentralen Versprechen gehalten: Erstens, die Schuldenbremse bleibt. Zweitens, die notwendige Wirtschaftswende kommt“. In seinen weiteren Ausführungen ging der Bundespolitiker auf die Neuorganisation der Kindergrundsicherung ein, die künftig digitaler und einfacher werden soll.

Die Neuwahlen

Neben Karrais legten auch die bisherige Schatzmeisterin Pauline Manigk sowie die stellvertretenden Vorsitzende Lorenzo Schmiedke und Josef Rack ihre Ämter nieder.

Bei den Wahlen wurde Anna Schwarzer (Altoberndorf) zur Schatzmeisterin gewählt. Clarissa Heinzelmann (Waldmössingen), Manuel Kraft (Renfrizhausen) sowie Emile Epagna (Lauterbach) wurden neue Stellvertretende Vorsitzende.

Ein Generationenwechsel

Der in den vergangenen Jahren eingeleitete Generationenwechsel wird also fortgeführt: Der FDP-Kreisverband weist parteiübergreifend laut Pressemitteilung in Rottweil die mit Abstand jüngste Vorstands- und Mitgliedschaft auf.

Der Vorstand wird durch die Beisitzer Maximiliane Scheidel (Rottweil), Felix Michalke (Sulz), Dieter Rinker (Oberndorf), Dieter Kleinmann (Rottweil), Andreas Heid (Dornhan), Tobias Lehmann (Schramberg), Denis Bendigkeit (Schramberg), Steffen Fromm (Vöhringen), Chris Wild (Bösingen) sowie neu gewählt Fabian Ginter (Lauterbach) und Frantisek Novak (Zimmern) komplettiert.