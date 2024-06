1 Die neu gewählten FDP-Mandatsträger freuen sich über die Ergebnisse. Von Links: Rainer Stark (Kreistag, Epfendorf), Harald Sailer (Stadtrat Rottweil), Daniel Karrais (Stadtrat Rottweil und Kreistag), Franz Rohrer (Kreistag, Zimmern), Dieter Kleinmann (Kreistag Sulz), Emile Epagna (Gemeinderat Lauterbach), Maximiliane Scheidel (Stadtrat Rottweil). Foto: FDP

Daniel Karrais kündigt seinen Rückzug als Kreisvorsitzender der FDP an. Die Partei blickt zufrieden auf die Ergebnisse bei den Europa- und Kommunalwahlen.









Die FDP hat bei ihrer Wahlparty im Oberen Solbad in Rottweil auf die Kommunal- und Europawahl zurückgeblickt. Die Kandidaten und Mitglieder zeigten sich dabei sehr zufrieden mit den Ergebnissen, so die FDP am Mittwoch. „Wir haben unsere Wahlziele erreicht. Im Stadtrat von Rottweil haben wir drei Sitze gehalten und unser Ergebnis stark verbessert. Im Kreistag sind wir weiter mit vier Sitzen vertreten und haben den Generationenwechsel vollzogen. In Lauterbach sind wir erstmals mit einem Gemeinderat vertreten. Außerdem wurden fünf unserer Mitglieder in Ortschaftsräte gewählt“, fasste der Kreisvorsitzende Daniel Karrais zusammen. Die Arbeit vor Ort zahle sich aus und es beweise, dass Bundestrends auf die Vertretungen vor Ort nur bedingt abfärben.