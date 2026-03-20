FDP Hechingen: „Es kann sein, dass es ganz schnell vorbei ist mit der Partei“

Von Umfragen will Daniel Idelmann nichts mehr hören. Der Hechinger FDP-Ortsvorsitzende ist wie der Rest seiner Partei aus allen Wolken gefallen, dass aus den prophezeiten knapp sieben Prozent am Ende magere 4,4 wurden und seine Partei sogar in ihrem Stammland nicht mehr im Parlament sitzt. Allerdings räumt Idelmann ganz offen ein, dass die Angst vor der Fünfprozenthürde durchaus vorhanden gewesen sei.

Es dürfte die Sache mit der katastrophalen Ampel-Bilanz und der vorgezogenen Bundestagswahl vor einem Jahr sein. Dass die FDP Regierungsmitglied und Opposition in einem war, hängt den Liberalen nach. „Das hat man schon bei den Kommunalwahlen 2024 gemerkt“, sagt Daniel Idelmann.

Die Menschen seien bereits damals unzufrieden mit der FDP gewesen. Die Parteioberen hätten das ignoriert – oder, was mindestens genauso schlimm ist, nicht gewusst. Abgestraft wurden die Freien Demokraten dann bei der Bundestagswahl im Februar 2025. Sie schafften es zum zweiten Mal nach 2013 nicht ins Parlament. Idelmann: „Man hat zu spät auf die Leute reagiert. Man hätte einfach mal zuhören sollen.“

Tiefer Einschnitt

​Die nächste Quittung dann in Baden-Württemberg, dem Stammland der Liberalen. Das Aus in Stuttgart bedeutet für den Wahlkreis Hechingen-Münsingen einen besonders tiefen Einschnitt. Denn seit dem Überraschungserfolg des Abgeordneten Horst Glück waren Ermstal, Münsinger Alb und halb Hohenzollern stets durch einen Freidemokraten im Landtag vertreten. Auf Glück folgte dessen Sohn Andreas, und als dieser ins Europaparlament wechselte, rückte Rudi Fischer nach. Der kandidierte altershalber nicht mehr, und Timm Kern rechnete sich wegen seines Platzes auf der Landesliste große Chancen aus, den Wahlkreis zukünftig zu vertreten.​

Was hat die Partei nun auch im Südwesten abstürzen lassen? Es ist offenbar nicht die geplatzte Berliner Ampelregierung allein. Die Zuspitzung auf die Kandidaten von CDU und Grünen hat sich zwar ausgewirkt, aber es ist mehr. So zumindest lautet die ganz persönliche Analyse des Hechinger FDP-Ortsvorsitzenden. Eine weitere Ursache der Katastrophe vom 8. März im Ländle sieht Daniel Idelmann darin, dass die Liberalen viele Stammwähler an die AfD verloren hätten. Auch Juristen, Ärzte und Lehrer, gemeinhin als affin für die Liberalen bekannt, hätten aus Enttäuschung über die sogenannten alten Parteien und das Gefühl beziehungsweise die Überzeugung, „dass nichts passiert“, die Rechten gewählt.

Es wird weitergemacht

Wie reagiert die Basis? Zumindest in Hechingen, der Stadt mit dem Kinkel-Bonus, wird weitergemacht. Vergangene Woche war der erste Stammtisch nach der verlorenen Landtagswahl, und es kamen wie üblich um die zehn Besucherinnen und Besucher. Man könnte vermuten, dass man sich in dieser Runde vor allem Luft machen wollte. Daniel Idelmann beschreibt die Stimmung im Ortsverein der Zollernstadt, dem auch Parteimitglieder aus dem restlichen Hohenzollern angehören, als zutiefst enttäuscht und gleichzeitig grimmig und erwartungsvoll: Man wolle jetzt sehen, dass sich wirklich etwas tut.

Da halten es die Liberalen an der Basis ziemlich genauso wie die Genossen im Land: Auch bei der SPD will man nicht mit den alten Leuten weitermachen müssen. Noch deutet aber bei den Freidemokraten wenig auf personelle Erneuerung hin. Ihr hohenzollerischer Ortsvorsitzender erklärt das mit dem Warten auf den kommenden Sonntag. Am 22. März wird in Rheinland-Pfalz der neue Landtag gewählt.

In Mainz ist die FDP als kleinster Teil Mitglied einer Rot-grün-gelben Koalition. Fliegt sie ein weiteres Mal aus dem Landesparlament, „kann es sein, dass es rasch vorbei ist“. Daniel Idelmann sieht das komplette Aus für die 1948 gegründete Partei als gar nicht so unwahrscheinlich an: Wenn man kaum mehr in Landtagen und nicht mehr im Bundestag vertreten ist, wird ganz einfach auch das Geld knapp.​

Das freilich wäre der schlimmstmögliche Fall. Und es wäre jammerschade, sagt der Ortsvorsitzende. Denn insbesondere an der Basis funktioniere die Parteiarbeit auch weiterhin. Immerhin hat der Zollernalbkreis mit Hechingen, Balingen und Albstadt gleich drei Ortsvereine vorzuweisen. In Hechingen hat sich die Zahl der Stadträte verdoppelt (von einem auf zwei). Und an den monatlichen Stammtischen beabsichtigt der Ortsverband tapfer festzuhalten.

Der Ortsvorsitzende würde Platz machen

Gehen oder bleiben Seit über zehn Jahren leitet Daniel Idelmann den FDP-Ortsverband Hechingen. Der hat annähernd 30 Mitglieder, nicht nur aus der Stadt selbst, sondern auch aus der Umgebung. Wegen der vielen Jahre, vielleicht auch, weil man es nicht mehr so leicht hat als Liberaler, würde Idelmann Platz für die Parteijugend machen. Die ist zwar existent, hebt aber nicht die Hand, wenn es um den Ortsvorsitz geht. Bleibt es so, und wenn man ihn weiterhin will, macht Daniel Idelmann gern auch weiter.