FDP Hechingen: „Es kann sein, dass es ganz schnell vorbei ist mit der Partei“

Wenn den Liberalen auch Rheinland-Pfalz verloren geht, sieht Daniel Idelmann schwarz. Der Ortsvorsitzende verlangt einen personellen Neubeginn.
Von Umfragen will Daniel Idelmann nichts mehr hören. Der Hechinger FDP-Ortsvorsitzende ist wie der Rest seiner Partei aus allen Wolken gefallen, dass aus den prophezeiten knapp sieben Prozent am Ende magere 4,4 wurden und seine Partei sogar in ihrem Stammland nicht mehr im Parlament sitzt. Allerdings räumt Idelmann ganz offen ein, dass die Angst vor der Fünfprozenthürde durchaus vorhanden gewesen sei.