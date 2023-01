1 Marie-Agnes Strack-Zimmermann kommt nach Rottweil. Foto: Thomas Trutschel/photothek.de via www.imago-images.de

Marie-Agnes Strack-Zimmermann steht als Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags derzeit besonders im Fokus. Gegen ihren Besuch in Rottweil am Montag, 30. Januar, wird nun vereinzelt Protest laut.















Kreis Rottweil - Die FDP-Politikerin ist am Montag auf Einladung des FDP-Kreisverbands beim Neujahrsempfang in der Rottweiler Pulverfabrik im Neckartal zu Gast. Sie ist vor allem durch den Ukraine-Krieg in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt und will in Rottweil Einblicke in die Verteidigungspolitik geben.

Lieferung von Leopard-Panzern in der Kritik

Dagegen regt sich Protest. In den sozialen Medien wird zu einer Demo gegen die "Waffenlobbyistin und Kriegstreiberin" aufgerufen. Ein Protestmarsch soll am Abend von der Innenstadt zum Veranstaltungsort führen. Thematisiert wird in dem Aufruf die jüngste Entscheidung zur Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine. Wer die Organisatoren sind, ist unklar.