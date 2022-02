Corona-Proteste in Sigmaringen Demonstranten marschieren erneut zu Kretschmanns Wohnhaus

Gegner der Corona-Maßnahmen nehmen immer häufiger Privathäuser von Politikern ins Visier, so etwa am Sonntag das Zuhause von Winfried Kretschmann. Am Montag kamen sie wieder - und waren deutlich mehr.