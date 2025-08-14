FC Villingen – Türkspor Neckarsulm: Weshalb beide Oberligisten auf Wiedergutmachung aus sind

7:0 in Singen – der FC 08 hat im Pokal die richtige Antwort nach der 2:3-Enttäuschung gegen Essingen parat. Nun soll am Samstag (14 Uhr) gegen Neckarsulm nachgelegt werden.

Oberliga: Beide Oberligisten haben am Samstag die Pokalbelastung vom Mittwoch in den Beinen. Während der südbadische Rekordpokalsieger aus Villingen mit einem souveränen 7:0 bei Südstern Singen die zweite Hauptrunde erreichte, scheiterte Neckarsulm überraschend bei der SG Schorndorf. Der Landesligist kämpfte Türkspor nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2 nieder.

„Die werden nun bei uns auf Wiedergutmachung aus sein“, erwartet 08-Coach Steffen Breinlinger einen extrem motivierten Aufsteiger um den Ex-Nullachter-Knipser Cristian Giles.

Die richtige Antwort

Breinlinger sieht die Neckarsulmer nicht nur wegen Giles als eine starke und erfahrene Mannschaft an. Spielertrainer Julian Grupp sei der Dreh- und Angelpunkt im Spiel des in der Oberliga noch ungeschlagenen WFV-Verbandsliga-Meisters.

„Vor allem müssen wir aber auf uns schauen“, sah der Villinger den Kantersieg in Singen als „Pflichtaufgabe“ an. „Die Spieler haben aber nach dem 2:3 gegen Essingen ein anderes Gesicht gezeigt, die richtige Antwort auf die Niederlage gegeben“, ist Breinlinger zuversichtlich, dass der FC 08 im dritten Heimspiel in Folge endlich einmal auch in der Liga über die komplette Spielzeit das „große Potenzial“ abruft. Villingen ist also im Friedengrund auf Wiedergutmachung aus.

Die Personalien

In Sachen Personalien hat der 08-Trainer erneut die Qual der Wahl. Breinlinger verfügt am Samstag über „die volle Kapelle“, auch angeschlagene Spieler wie Angelo Rinaldi, Georgios Pintitids oder Matthes Glück werden einsatzbereit sein. Zudem ist Arian Bojaj zurück aus dem Urlaub.

Endgültig will sich der Villinger Übungsleiter nach dem Abschlusstraining am Freitag – am Donnerstag ist frei – entscheiden, wie die Startelf in der MS Technologie-Arena aussehen wird.

Türkspor Neckarsulm

Und wie hat der Aufsteiger das bittere Aus im WFV-Pokal aufgenommen? „Das war eine desaströse zweite Halbzeit“, versteht Julian Grupp nicht, wie seine Elf gegen einen ersatzgeschwächten Landesligisten eine 2:0-Führung aus der Hand gegen konnte. „Da waren keine Anführer mehr auf dem Feld“, fand der Türkspor-Spielertrainer deutliche Worte. Neckarsulm ist also nach der Cup-Pleite ebenso auf eine Wiedergutmachung aus.

Die Nullachter dürfen sich auf jeden Fall auf einen heißen Aufsteiger und einen ganz besonders motivierten Ex-Spieler Cristian Giles, der in Schorndorf in der 65. Minute kam, einstellen. „Cristian ist ein sehr wichtiger Spieler für uns“, setzt Grupp beim „klaren Favoriten“ aus Villingen auf die Torgefährlichkeit des Routiniers.

Der Livestream

Dieses Oberliga-Spiel – und auch das DFB-Pokalspiel der Villinger A-Junioren ab 12 Uhr gegen Arminia Bielefeld auf dem Rasen der DJK Villingen – können Fans übrigens über ein Kombiticket auf www.leagues/football verfolgen.

Vor Ort gibt es kein Kombiticket, da getrennte Kassen vorgesehen sind.

Mendes muss gehen

Unterdessen ist Ex-08-Goalie Christian Mendes nicht mehr Coach des Türk. SV Singen. „Du bist nicht nur ein großartiger Sportler und Trainer, sondern auch ein wunderbarer Mensch und Freund. Danke für alles, Christian Mendes“, schreibt der Oberliga-Aufsteiger auf Facebook.