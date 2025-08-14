FC Villingen – Türkspor Neckarsulm: Weshalb beide Oberligisten auf Wiedergutmachung aus sind

7:0 in Singen – der FC 08 hat im Pokal die richtige Antwort nach der 2:3-Enttäuschung gegen Essingen parat. Nun soll am Samstag (14 Uhr) gegen Neckarsulm nachgelegt werden.
Oberliga: Beide Oberligisten haben am Samstag die Pokalbelastung vom Mittwoch in den Beinen. Während der südbadische Rekordpokalsieger aus Villingen mit einem souveränen 7:0 bei Südstern Singen die zweite Hauptrunde erreichte, scheiterte Neckarsulm überraschend bei der SG Schorndorf. Der Landesligist kämpfte Türkspor nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2 nieder.