FC Villingen – so geht es weiter: Coach, Gehälter, Mannschaft, Alternativen – Yahyaijan klärt auf

Steffen Breinlinger bekommt bei Regionalliga-Absteiger FC 08 Villingen eine weitere Chance. Marcel Yahyaijan, der Geschäftsführer Sport, nimmt auch die Mannschaft in die Pflicht.
OBERLIGA Montagmittag – es herrscht Klarheit, wie es nach dem 3:5 gegen Nöttingen und dem 1:6-Horrortrip in Bietigheim in Sachen Coach beim FC 08 weitergeht: Coach Steffen Breinlinger sitzt auch am Samstag (14 Uhr) im Kellerduell gegen den 1. FC Normannia Gmünd auf der Bank. Siegen oder fliegen – so heißt es dann wohl für den Trainer der auf Rang zwölf abgerutschten Nullachter.