FC Villingen – so geht es weiter: Coach, Gehälter, Mannschaft, Alternativen – Yahyaijan klärt auf

Steffen Breinlinger bekommt bei Regionalliga-Absteiger FC 08 Villingen eine weitere Chance. Marcel Yahyaijan, der Geschäftsführer Sport, nimmt auch die Mannschaft in die Pflicht.

OBERLIGA Montagmittag – es herrscht Klarheit, wie es nach dem 3:5 gegen Nöttingen und dem 1:6-Horrortrip in Bietigheim in Sachen Coach beim FC 08 weitergeht: Coach Steffen Breinlinger sitzt auch am Samstag (14 Uhr) im Kellerduell gegen den 1. FC Normannia Gmünd auf der Bank. Siegen oder fliegen – so heißt es dann wohl für den Trainer der auf Rang zwölf abgerutschten Nullachter.

Marcel Yahyaijan „Wir machen mit Steffen weiter, erwarten aber gegen Gmünd natürlich einen Heimsieg“, gibt Marcel Yahyaijan preis. Dabei setzt er nicht nur den Coach der Nullachter unter Druck, sondern auch die Spieler. „Es ist nicht alles am Trainer festzumachen, sondern auch die Mannschaft ist gefordert“, nimmt der Sportchef des Oberligisten Marcel Sökler, Christian Derflinger und Co. in die Pflicht.

Ob allerdings Angelo Rinaldi (Zerrung) gegen Gmünd auflaufen kann, ist fraglich.

Gerüchte, dass der FC 08 Coach Steffen Breinlinger zu einem Rücktritt „überreden“ wollte, negiert Yahyaijan. „Da ist nichts dran.“

Auch Stimmen, die von nicht gezahlten Gehältern etwas gehört haben wollen, würden falsch liegen. „Alle, die beim FC 08 ein schriftliches Vertragsverhältnis haben, wurden immer pünktlich bezahlt“, betont der Geschäftsführer Sport.

Dieser hofft, dass Mannschaft und Spieler nun gegen Gmünd die Wende schaffen. Mit möglichen Alternativen hat Yahyaijan „noch nicht gesprochen. Wir glauben an Steffen und das Team.“

Absteiger haben es schwer

Nicht nur im Villinger Friedengrund herrscht Tristesse. Auch an der Göppinger Hohenstaufenstraße haben die Fans schon viel bessere Zeiten erlebt. Seit der Entlassung von Mario Klotz hat der Regionalliga-Absteiger keinen Dreier mehr eingefahren. Nach der peinlichen 0:1-Heimniederlage gegen Aufsteiger Türk. SV Singen stehen nicht nur die (Interims-)Trainer Daniel Budak und Pavlos Osipidis in der Kritik, sondern auch „GSV-Legende“ Gianni Coveli. Der langjährige Trainer der auf den vorletzten Rang abgerutschten Göppinger ist der Sportliche Leiter an der Hohenstaufenstraße.

Dass sich Regionalliga-Absteiger wie der FC 08 Villingen und der 1. Göppinger SV in der Oberliga BW erst einmal schwer tun, ist übrigens keine Ausnahme. Die Stuttgarter Kickers benötigten trotz großen Etats und für die Oberliga überragenden Rahmenbedingungen fünf Runden, um wieder den Sprung in die vierthöchste Fußballklasse Deutschlands zu schaffen.

Die erste Spielabsage

Während der FC 08 Villingen also derzeit um den Klassenerhalt kämpft, hat der VfR Mannheim mit dem 2:1-Heimsieg gegen den FSV Hollenbach die Tabellenführung übernommen, da der VfR Aalen daheim nicht über ein 0:0 vor 1250 Fans in der Centus-Arena gegen die Bundesliga-Reserve des Karlsruher SC hinauskam. Aalen ist weiter aber das einzig noch ungeschlagene Team der Oberliga BW.

Der TSV Essingen (3:2 in Backnang) ist als Dritter weiter das Überraschungsteam der Liga. Der 1. CfR Pforzheim (4.) hat bereits sechs Zähler Rückstand auf Mannheim. Am zehnten Spieltag gab es zudem die erste Spielabsage der Runde. In Nöttingen hatte es zu viel geregnet. Das Heimspiel gegen Neckarsulm wurde so verlegt.