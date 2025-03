FC Villingen – nach dem Aus im SBFV-Pokal: Nun geht es um neue Verträge – Marcel Sökler gibt ein Versprechen

1 Enttäuschung pur nach dem Pokalaus: Jonas Brändle und Co. können sich nun in der Liga für einen neuen Vertrag empfehlen. Foto:

Während die Bahlinger mit „Derby-Sieger-Gesängen“ wenige Meter daneben jubeln und tanzen, bilden enttäuschte Nullachter mit langen Gesichtern den obligatorischen Spielerkreis. Alle wissen, ohne es zu sagen: eigentlich ist nach dem bitteren Pokal-Aus die Saison 2024/25 schon an diesem 12. März vorbei.









Nasskalte vier Grad, Nieselregen – das Wetter passt an diesem Mittwochabend zur Stimmung im Friedengrund. Geschäftsführer Marcel Yahyaijan lehnt sich nach dem 0:3 gegen Bahlingen – sichtlich enttäuscht – an die Trainerbank. Auch der 32-Jährige weiß, dass sich die (ersten) Hoffnungen durch den Trainerwechsel in der vergangenen Woche nicht erfüllt haben.