FC Villingen – Gmünd: Nullachter wollen (und müssen) Wiedergutmachung betreiben

Showdown am 4. Oktober in der MS Technologie-Arena: Gewinnt der FC 08 nicht am Samstag (14 Uhr) das Kellerduell gegen Gmünd, dann war es das wohl für Coach Steffen Breinlinger.
Im Lager der Nullachter hatte man in dieser Woche ordentlich an der 1:6-Pleite beim FSV Bietigheim-Bissingen zu knabbern. Im Gespräch mit Cheftrainer Steffen Breinlinger fallen dieser Tage Begriffe wie „Nackenschlag“ und „Trümmerhaufen“. „Natürlich geht man nach so einer Niederlage nicht einfach wieder zur Tagesordnung über. Es war eine harte Woche, in der wir uns tief in die Augen schauen mussten“, berichtet der Villinger Übungsleiter.