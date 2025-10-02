FC Villingen – Gmünd: Nullachter wollen (und müssen) Wiedergutmachung betreiben

Showdown am 4. Oktober in der MS Technologie-Arena: Gewinnt der FC 08 nicht am Samstag (14 Uhr) das Kellerduell gegen Gmünd, dann war es das wohl für Coach Steffen Breinlinger.

Im Lager der Nullachter hatte man in dieser Woche ordentlich an der 1:6-Pleite beim FSV Bietigheim-Bissingen zu knabbern. Im Gespräch mit Cheftrainer Steffen Breinlinger fallen dieser Tage Begriffe wie „Nackenschlag“ und „Trümmerhaufen“. „Natürlich geht man nach so einer Niederlage nicht einfach wieder zur Tagesordnung über. Es war eine harte Woche, in der wir uns tief in die Augen schauen mussten“, berichtet der Villinger Übungsleiter.

„Ein gutes Gesicht gezeigt“ Breinlinger spricht aber auch davon, dass man sich hinter den Kulissen und auf dem Trainingsplatz nicht „zerfleischt“ habe. „Die Mannschaft hat meiner Meinung nach ein gutes Gesicht gezeigt. Wir haben uns sortiert und sind diese Woche sehr professionell angegangen“, sagt er. Ebenjenes gute Gesicht möchte der Coach von seinen Schützlingen am kommenden Samstag auch auf dem heimischen Rasen der MS-Technologie-Arena: „Wir sind der FC 08 Villingen! Wir haben einen starken Kader und natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung. Natürlich haben wir etwas gutzumachen – nicht nur für das Spiel in Bietigheim-Bissingen, sondern auch für das ein oder andere Heimspiel, bei dem wir das Publikum enttäuscht haben. Ich will sehen, dass die Mannschaft verstanden hat, worum es geht!“

Grundtugenden

Dabei bezieht sich Breinlinger vor allem auf die „Grundtugenden“, wie er sie bezeichnet. Laufbereitschaft, Kampf- und Teamgeist – genau das möchte der Coach nach den Auflösungserscheinungen am vergangenen Wochenende von seinem Team sehen.

Gegner mit breiter Brust

Mit dem 1. FC Normannia Gmünd wartet nun ein Gegner auf die Nullachter, der zwar mit neun Punkten aus zehn Partien auf einem Abstiegsplatz steht, dessen Formkurve in den vergangenen Wochen eindeutig nach oben zeigt. Nach zwischenzeitlich vier Niederlagen in Serie dürften sich die Gmünder mit fünf Zählern aus den letzten vier Spielen – inklusive des 3:2-Heimsiegs gegen den SSV Reutlingen am vergangenen Wochenende – eine gewisse breite Brust antrainiert haben. „Klar, sie stehen in der Tabelle unten drin, aber das ist ein richtig gutes Team. Mit Alexander Aschauer haben sie einen Top-Stürmer und auch ein starkes Mittelfeld“, so Breinlinger. Der Coach ergänzt: „Wenn wir so spielen wie in Bissingen, dann werden wir wieder nichts holen.“

Breinlinger ist sich aber sicher, dass es dazu nicht kommen wird. Im Laufe der Woche habe sich in der Kabine eine gewisse Zuversicht breitgemacht. „Wir haben generell in den letzten Wochen richtig gut trainiert, haben dieses Level dann in den Spielen aber oft nicht auf den Platz gebracht. Das müssen wir halt besser machen. Und ich lege meine Hand ins Feuer, dass uns das am Samstag gelingt“, meint ein optimistischer Cheftrainer.

Zlatko Blaskic

Normannia-Coach Zlatko Blaskic ist überrascht, dass der FC 08 so schlecht in die Oberliga-Runde 2025/26 gestartet ist. „Ich hätte niemals damit gerechnet, dass dieses Spiel nun ein Kellerduell ist. Auch uns hatte ich als etablierte Oberliga-Mannschaft weiter vorne gesehen“, weiß der Gmünder Coach natürlich um die defensive Anfälligkeit der Villinger.

Das Ziel des Tabellensechzehnten ist im Friedengrund klar: „Wir wollen nach dem 3:2 gegen Reutlingen weiter punkten“, setzt Blaskic in der MS Technologie-Arena auf das neue Selbstvertrauen – und darauf, dass bei Torjäger Alex Aschauer („Er hat eine ähnliche Qualität wie Marcel Sökler“) endgültig der Knoten platzt. Spielführer und Torwart Yannick Ellermann (Schienbeinbruch) fällt noch länger aus.