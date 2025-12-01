FC Villingen – die Spielernoten: Unser Zwischenzeugnis – so sieht es Marcel Yahyaijan, ein echtes Novum

21 Spieler kamen in den 19 Spielen des Regionalliga-Absteigers zum Einsatz. Das sind ihre Bilanzen, das sind unsere Schulnoten – und so sieht es Sportchef Marcel Yahyaijan.
OBERLIGA Ein Spieler – Torwart Andrea Hoxha – war in allen Partien der Villinger dabei. Aber auch Christian Derflinger, der nur drei Spielminuten verpasste, und Torjäger Marcel Sökler, er stand 1701 von 1710 möglichen Minuten auf dem Feld, zählten zu den echten Dauerbrennern des FC 08. Enrico Krieger, Angelo Rinaldi und Leon Albrecht standen ebenfalls in jedem Match auf dem Spielberichtsbogen.