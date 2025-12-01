FC Villingen – die Spielernoten: Unser Zwischenzeugnis – so sieht es Marcel Yahyaijan, ein echtes Novum

21 Spieler kamen in den 19 Spielen des Regionalliga-Absteigers zum Einsatz. Das sind ihre Bilanzen, das sind unsere Schulnoten – und so sieht es Sportchef Marcel Yahyaijan.

OBERLIGA Ein Spieler – Torwart Andrea Hoxha – war in allen Partien der Villinger dabei. Aber auch Christian Derflinger, der nur drei Spielminuten verpasste, und Torjäger Marcel Sökler, er stand 1701 von 1710 möglichen Minuten auf dem Feld, zählten zu den echten Dauerbrennern des FC 08. Enrico Krieger, Angelo Rinaldi und Leon Albrecht standen ebenfalls in jedem Match auf dem Spielberichtsbogen.

Die 38 Treffer des Tabellensechsten verteilen sich auf die Schultern von Marcel Sökler (10), Christian Derflinger (7), Gabriel Cristilli (4), Kevin Müller (4), Fabio Pfeifhofer (4), Jonas Busam (2), Georgios Pintidis (2), Leon Albrecht (1), Gian-Luca Feißt (1), Yannick Spät (1) und Nico Tadic (1). Dazu kam ein Eigentor.

Ach ja – das neue Vorstandsmitglied Frederick Bruno stand auch schon im Kader. Das ist ein Novum in der Oberliga BW.

„Wir analysieren nun intensiv die bisherige Saison. Insgesamt war diese nicht zufriedenstellend“, ist Marcel Yahyaijan nicht nur über die bisherige Punkteausbeute (29) unglücklich. Sehr viele Zähler („Alleine zuletzt in Reutlingen beim 1:1 und nun beim 3:3 in Essingen hätten wir vier mehr Punkte holen können, fast müssen“) wären gerade zu Beginn der Runde verschenkt worden, deshalb sind die Spitzenteams Aalen und Mannheim realistisch gesehen nicht mehr einholbar.

Der Sportchef erwartet, dass sich Team, Trainer und Spieler in der Restsaison weiterentwickeln. „Vor allem muss mehr Konstanz rein. Da sind alle gefordert.“

Die Torhüter

Andrea Hoxha (19 Spiele, 1710 Spielminuten): Der Goalie feierte nach seinem Kreuzbandriss am ersten Spieltag sein Comeback. Hoxha war der einzige Nullachter, der in den bisherigen 19 Saisonspielen keine Spielminute verpasste. Zu Beginn war der Nummer 1 die lange Zwangspause anzusehen, doch im Verlauf der Runde entwickelte sich der 26-Jährige zum gewohnten Rückhalt. Dazu ist Hoxha der wohl spielstärkste Keeper der Liga. Note: 3.

Marcel Yahyaijan: „Andrea hat schon wieder gezeigt, wie wichtig er für uns ist.“

Kevin Ehmann: (0,0): Der Backup kam bisher noch nicht zum Einsatz. In der Vorsaison zeigte Ehmann aber, dass auf ihn Verlass ist. Bisher zeigte er in der U21 seine Klasse. Keine Note.

Die Defensive

Enrico Krieger (19, 1568, kein Tor): Beim Außenbahnspieler wechselten sich – wie bei vielen Nullachtern – Licht und Schatten ab. Seine Stärken im Flügelspiel kann Krieger noch mehr ausspielen, auch in der Defensive kann sich die Nummer 4 steigern. Note: 3,5.

Marcel Yahyaijan: „Enrico hat sich mehr zu einem Stammspieler entwickelt. Er ist insgesamt stabiler geworden.“

Angelo Rinaldi (19, 1556, 0): Ähnliches gilt für Rinaldi, der vieles richtig machte (gerade in den letzten Spielen), aber auch (defensive) Schwächen offenbarte. Der Führungsspieler kann auf der Außenbahn (noch) mehr, ist vielleicht sogar als Innenverteidiger oder Sechser noch stärker. Note: 3.

Marcel Yahyaijan: „Insgesamt bin ich mit Angelo zufrieden. In den Spielen, die er im Zentrum bestritten hat, war er überragend.“

Leon Albrecht (19, 950, 1): 950 Spielminuten zeigen: Albrecht gehört zum Inventar, erste Wahl ist der Ur-Nullachter aber bei Coach Steffen Breinlinger nicht immer. Zuletzt zeigte der 23-Jährige klar ansteigende Form. Mit einer guten Vorbereitung will er seinen zuletzt eroberten Stammplatz verteidigen. Note: 3,5.

Marcel Yahyaijan: „In den letzten Wochen hat es Leon gut gemacht.“

Jonas Busam (18, 1612, 2): Wie Hoxha laborierte auch der Innenverteidiger lange an einem Kreuzbandriss. Nach ersten Einsätzen zum Ende der Regionalliga-Saison war Busam wieder der defensive Organisator des FC 08. Aber auch der 27-Jährige sah nicht immer gut aus. Dafür bejubelte Busam zwei Tore. Note: 3.

Marcel Yahyaijan: „Jonas ist sehr wichtig für die Mannschaft und bringt seine Leistung.“

Fabio Liserra (17, 1284, 0): Der Innenverteidiger hatte es nicht immer leicht. Gerade zu Beginn der Runde leistete sich Liserra den einen oder anderen Fehler. Fast ungewöhnlich: Liserra, ein sehr starker Kopfballspieler, gelang bisher noch kein Treffer. Note: 4,5. Marcel Yahyaijan: „Das war bisher definitiv nicht seine Saison, er war schon an einigen Gegentreffern beteiligt. Es war eher eine unglückliche Hinrunde.“

Außenverteidiger Enrico Krieger war einer der Dauerbrenner des FC 08. Foto: Marc Eich

Das Mittelfeld

Christian Derflinger (19, 1707, 7 Tore): „Mr. Regionalliga“ zeigte in der Oberliga, dass er zu den besten Mittelfeldspielern der Klasse gehört. Der Ex-Offenbacher führte nicht nur Regie und bereitete viele Treffer vor, sondern die Nummer 7 war auch torgefährlich. Sieben Treffer sprangen für Derflinger, der am Dienstag seinen 31. Geburtstag feiert, heraus. Note: 2.

Marcel Yahyaijan: „Christian ist absoluter Mehrwert für den Verein.“

Gabriel Cristilli (18, 1380, 4): Cristilli blickt auf ein gutes Halbjahr zurück. Die Nummer 11 überzeugte mit Spielwitz, Schnelligkeit und brachte es auf vier Treffer. Dazu verbesserte sich sein Zweikampfverhalten. Note: 2,5.

Marcel Yahyaijan: „Gabi hat es geschafft. Er hat enorme Anlagen, die er immer öfters abruft. Er hat einen großen Entwicklungsschritt gemacht.“

Kevin Müller (18, 996, 4): Der Neuzugang aus Holzhausen brauchte etwas Anlaufzeit. Müller zeigte dann schnell, dass er an einem guten Tag einen Unterschied ausmachen kann. Lohn waren vier Treffer. Note: 2,5.

Marcel Yahyaijan: „Er hatte Startschwierigkeiten. Dann hat er sich aber einen Stammplatz erkämpft und sein Potenzial gezeigt.“

Georgios Pintidis (16, 1400, 2): Der Sechser erzielte zwei Tore, doch Pintidis schaffte es eben auch nicht immer, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dazu kam ein Platzverweis. Wie viele seiner Teamkollegen steigerte sich Pintidis im letzten Saisondrittel. Note: 3,5.

Marcel Yahyaijan: „Er ist ein wichtiger Faktor für uns, kann aber mehr.“

Gian-Luca Feißt (16, 551, 1): Der Youngster machte oft Spaß, zeigte, dass er sehr großes Talent besitzt. Gerade in Sachen Abschlussverhalten und Cleverness, logischerweise im Alter von 19 Jahren, hat Feißt noch viel Steigerungspotenzial. Ein Versprechen für die Zukunft. Note: 3.

Marcel Yahyaijan: „Aus meiner Sicht ist er ein großes Talent. Er hat es insgesamt gut gemacht.“

Nico Tadic (13, 803, 1): Der Spielführer brachte es aufgrund von Verletzungen nur auf 803 Spielminuten. Dabei gelang der Nummer 8 ein Treffer. Tadic will durch eine starke Vorbereitung in der Restsaison nun wieder voll durchstarten. Note: 4.

Marcel Yahyaijan: „Für Nico war es eher eine schwierige Hinrunde, auch wegen der Verletzungen.“

Matthes Glück (12, 180, 0): Der Youngster, gekommen von der U19 aus Halle, zeigte bei seinen (Kurz-)Einsätzen, dass er in Zukunft noch ein wichtiger Faktor des FC 08 werden kann. Note: 3,5.

Marcel Yahyaijan: „Matthes hat Riesenanlagen, da ist viel Potenzial da.“

Die Offensive

Marcel Sökler (19, 1701, 10 Tore): Der Torjäger lieferte gewohnt zuverlässig ab. Zehn Tore sprangen für den 34-Jährigen heraus, dazu erwies sich Sökler wieder als sehr vielseitig. Der Routinier agierte oft auch vom Mittelfeld heraus. Spannend wird nicht nur sein, wie sich der Stürmer in der Restsaison präsentiert, sondern auch, ob er nach dem Sommer weiter das schwarz-weiße Trikot tragen wird. Sein Vertrag läuft – wie viele andere – am Ende der Runde 2025/26 aus. Note: 2,5.

Christian Derflinger bejubelte bereits sieben Treffer. Foto: Marc Eich

Marcel Yahyaijan: „Man hat immer wieder gesehen, welche Qualität Marcel für die Liga hat.“ Fabio Pfeifhofer (17, 1036, 4): Der neue Stürmer erwies sich als Verstärkung. Und dies nicht nur wegen seiner vier Treffer. Im Schatten von Marcel Sökler, oft auch als echter Neuner an vorderster Front vor dem Torjäger, tat den Nullachter auch die körperliche Präsenz des Ex-Holzhauseners gut. Note: 3.

Marcel Yahyaijan: „Fabio hatte ein Hoch, dann ist es etwas weniger geworden. Da ist noch Luft nach oben.“

Yannick Spät (14, 293, 1): Das Eigengewächs deutete immer wieder sein Potenzial an. Spät kam oft als Joker, konnte sich gegen die starke Konkurrenz in der Offensive aber noch nicht durchsetzen. Note: 3,5.

Marcel Yahyaijan: „Yannick hat schon den nächsten Schritt gemacht. Er hat oft Impulse gesetzt.“

Kurzeinsätze

Weiter kamen Jonathan Spät (6, 15, 0), Maximilian Rudy (4, 8, 0), Luis Seemann (2, 91, 0), Kevin Hezel (1, 7, 0) und Noah Kälble (1, 2, 0) bisher zum Einsatz – alle ohne Note.