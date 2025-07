Auch ohne Ticket fürs Hammer-Spiel gegen Balingen war das Turnier am Samstag für den FC Suebia und die SGM Hardt/Lauterbach erfolgreich.

Die Enttäuschung darüber, dass es am Ende nicht zum Duell mit dem Regionalligisten TSG Balingen kam, hielt sich beim FC Suebia Rottweil und der SGM Hardt/Lauterbach in Grenzen. Vielmehr überwogen klar die positiven Eindrücke nach dem Vorturnier des „Mey Generalbau Cups“, bei dem der Landesligist SSC Tübingen seiner Favoritenrolle gerecht wurde.

Viel hätte dabei nicht gefehlt, und dem A-Ligisten FC Suebia wäre eine faustdicke Überraschung gelungen. Denn die Rottweiler landeten nach vier Spielen auf dem zweiten Platz. Ein Sieg im letzten Spiel gegen die neu formierte SGM Hardt/Lauterbach hätte sogar für Rang eins gereicht.

Doch es kam anders: Im vierten Spiel des Tages und mit einer Rumpfbesetzung waren die Suebia-Kicker „einfach platt“, wie der sportliche Leiter Philipp Kleiter sagte. Ganz anders der Gegner, der mit insgesamt 24 Mann angereist war. Am Ende hieß es 5:0 für die SGM, die sich damit den dritten Platz in der Fünfer-Tabelle sicherte – vor dem Ligakonkurrenten TSV Frommern und dem FC Stetten/Salmendingen.

Trennung in „Erste“ und „Zweite“ folgt bald

Der Grund für die große Kaderstärke: Bei der neuen Spielgemeinschaft aus dem FC Hardt und den Kickers Lauterbach ist derzeit noch nicht klar, welche Spieler in der ersten Mannschaft in der Bezirksliga eingesetzt werden. Die Einteilung werde jedoch bald erfolgen, sagte Spielertrainer Marco Lenz, der vom Landesligisten SV Seedorf zur SGM kam. Gemeinsam mit Yannick Broghammer ist er für die erste Mannschaft verantwortlich.

Zusammen mit dem Trainerteam der zweiten Mannschaft – Hendrik Berg und Christian Burgbacher – in der Kreisliga A müssen Lenz und Broghammer nun bald entscheiden, wer in der „Ersten“ und wer in der „Zweiten“ spielen wird.

„Super Test“ für alle Beteiligten

Die ersten Einheiten der Vorbereitung werden daher in zwei Gruppen abgehalten, damit sich die Trainer ein Bild machen können. Daher kam auch das Turnier am Samstag zum richtigen Zeitpunkt. „So konnte sich jeder zeigen – es war ein super Test“, findet Lenz, dessen Team in insgesamt 120 Minuten nur zwei Gegentore kassierte.

Offensiv dagegen lief noch nicht alles rund: Fünf der sechs eigenen Tore fielen gegen die müden Sueben. Gegen den FC Stetten/Salmendingen und Tübingen endeten die Partien 0:0, gegen Frommern verlor die SGM mit 1:2. Für Lenz jedoch kein Beinbruch: „Dass noch nicht alle Automatismen greifen, ist klar“, sagte er mit Blick auf bislang erst drei absolvierte Trainingseinheiten des neu formierten Teams.

Auch beim FC Suebia will man das Turnier nicht überbewerten, auch wenn man sich über die Ergebnisse sehr freut. Kurios dabei: Mit einem Torverhältnis von 2:6 landete der FC auf Platz zwei. Abgesehen von der deutlichen Niederlage gegen Hardt/Lauterbach ließ der Bezirksliga-Absteiger der Vorsaison also nicht viel zu. „Minimalistisch“ sei man unterwegs gewesen, schmunzelte Kleiter, der sich über das gute Abschneiden freute.

FC Suebia geht mit neuem Trainerduo in die Saison

Auch beim FC Suebia hat sich an der Seitenlinie etwas getan. Tobias Grötzinger, zuletzt Coach der zweiten Mannschaft, bildet künftig ein Gespann mit Patrick Vogel, der als Spielertrainer agieren wird. Gemeinsam bereiten sie das Team auf die Saison in einer starken Kreisliga A vor.