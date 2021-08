1 Der neue erweiterte Vorstand des 100 Jahre alten Vereins präsentiert sich pandemiebedingt mit nur wenigen der neu- und wiedergewählten Vorstandsmitgliedern – allerdings hätten laut Christian Duffner alle ihre Zustimmung erklärt, so sie denn gewählt würden. Es sind anwesend: Steven Barthel (hintere Reihe, von links), Pascal Fehrenbach, Florian Dold sowie (vorne, von links) Debora Hör, Christian Duffner, Markus Dorer, Andrea Limani und Marion Burger. Foto: Kommert

Hauptversammlung: FC Schönwald zieht Bilanz / Saison wenige Spieltage nach Start abgebrochen

Christian Duffner, Sportvorstand im Fünferteam, führte durch die Hauptversammlung des FC Schönwald. "Wie beginnt man einen Rückblick auf ein Vereinsjahr, das durch die Pandemie geprägt war?" Mit dieser Frage konfrontierte er die anwesenden Mitglieder.

Schönwald. Bereits sechs Spieltage nach Saisonbeginn wurde diese nämlich bereits wieder abgebrochen – und selbst heute bestimme sie den sportlichen Alltag. Dabei habe der FC in jeder Spielklasse zumindest eine Mannschaft aufstellen können, zum Teil auch in Spielgemeinschaften.

Sportlich stellt sich zurückliegendes Jahr für den FC als Berg- und Talfahrt dar

Sportlich sei das zurückliegende Jahr eine Berg- und Talfahrt gewesen, sodass Trainer Christian Furtwängler am fünften Spieltag die Reißleine gezogen habe und zurückgetreten war. Jörg Ringwald und Oliver Masny übernahmen – und hatten das Glück, bis zum pandemiebedingten Saisonende alle Spiele zu gewinnen. Das im Juni 2021 angesetzte Pokal-Viertelfinale allerdings ging dann verloren.

Rund 80 Kinder und Jugendliche würden in der Jugendabteilung betreut, wie Jugendleiter Markus Dorer mitteilte. Das liege zum einen sicher am tollen sportlichen Umfeld, vor allem aber an sehr engagierten Trainerinnen und Trainern, denen höchster Respekt gezollt werden dürfe – allen voran vielleicht Michael Dorer, der stets nach Möglichkeiten gesucht habe, das Training so lange als möglich aufrecht zu erhalten – auch mit durchaus kreativen Ideen. Zudem müsse er den Eltern danken, die nun ihre Kinder allesamt wieder zum Training geschickt hätten, so Markus Dorer.

Glücklich sei man über die Schiedsrichter des Vereins, wobei Jürgen Schätzle als einziger in der Regionalliga sogar durchgespielt habe. Mit Coskun Öztürk verfüge man nun über einen weiteren "Schiri" – "die sind für den Verein eminent wichtig", betonte Christian Duffner – von den Schiedsrichtern konnte keiner anwesend sein.

Für Finanzvorstand Felix Hirt berichtete erneut Duffner. Zwar habe man eine bereits bezahlte Rate zurückfordern müssen, dennoch sei der Verein finanziell gesichert, trotz der rund 33 000 Euro, die die neue Flutlichtanlage gekostet habe. Probleme seien die wegen der Pandemie fehlenden Einnahmen.

Marion Burger, im Vorstandsteam für die Liegenschaften zuständig, berichtete von zahlreichen "kleinen" Instandhaltungs- und Verschönerungsarbeiten, so sei mittlerweile auch das "Häusle" dank des unermüdlichen Rentnerteams komplett neu gestrichen.

Demnächst soll es auch Anschluss an das Nahwärmenetz erhalten, sodass man es dann vernünftig heizen könne. Zudem erhalte der Parkplatz eine Beleuchtung. Da man bis heute keinen Pächter für die Vereinsgaststätte gefunden habe, übernehme das jeweils ein Team, oftmals aus dem Vorstand (mit Helfern) oder aus den Reihen des Rentnerteams.

Bürgermeister Wörpel: "Verein meistert Umbrüche hervorragend"

Bürgermeister Christian Wörpel räumte ein, dass sich die Berichte der Vereine derzeit stark ähnelten – pandemiebedingt gab es im vergangenen Jahr nur sehr wenige Veranstaltungen – dennoch sehe er den FC auf einem guten Weg, man habe auch die Umbrüche hervorragend gemeistert.

Zahlreiche Ehrungen können auch im Jubiläumsjahr durchgeführt werden – dazu will der FC das angestrebte Festbankett nutzen, um den Ehrungen eine angemessene Bühne zu geben.

Nach zahlreichen kleineren Änderungen, gebe es nun grünes Licht für die 2017 beschlossene neue Satzung mit dem komplett veränderten Vorstand des FC Schönwald. Das Registergericht habe diese Satzung nun anerkannt, stellte das erweiterte Vorstandsteam anlässlich der pandemiebedingt klein gehaltenen Hauptversammlung fest.

Bei den Wahlen wurde der geschäftsführende Vorstand mit Christian Duffner (Sport), Felix Hirt (Finanzen), Marion Burger (Liegenschaften), Steven Barthel (Marketing/Veranstaltungen) sowie Andrea Limani (Mitgliederverwaltung/Schriftführerin) jeweils einstimmig für zwei weitere Jahre gewählt. Als Bereichsleiter, der sich Helfer hinzuziehen kann, wurden Christian Mario Ketterer (Aktive Herren), Florian Dold (Administration/Betreuung), Pascal Fehrenbach (Aktive Damen) und Markus Dorer (Jugend) gewählt – Siegfried Burger habe sich nach 14 Jahren zurück gezogen. Ihnen zur Seite stehen Ann-Cathrin Schmidt, Brigitte Schätzle und Julia Winter. Leider habe man keinen Bereichsleiter Veranstaltungen gefunden. Fünf Beiräte stehen dem Vorstand zur Verfügung: Debora Hör, Gertrud Grieshaber-Kienzler, Heiko Spath, Jörg Ringwald und Norbert Fehrenbach. Auch im Bereich Öffentlichkeitsarbeit bleibt alles beim Alten: Fürs Sponsoring steht Martin Fehrenbach zur Verfügung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit macht Melanie Bruker, und Erich Renner bleibt Ehrenamtsbeauftragter.