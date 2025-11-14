FC Schönwald: Christian Duffner erhält DFB-Ehrenamtspreis

Der Funktionär und Fußballer des FC Schönwald beweist mit seinem eindrucksvollen Engagement, wie Vereinsleben richtig rund läuft.

Der Südbadische Fußballverband (SBFV) hat Christian Duffner, den langjährigen Funktionär und ehemaligen Vorstand Sport des FC Schönwald, mit dem DFB-Ehrenamtspreis 2025 ausgezeichnet. Damit wird sein außergewöhnliches Engagement für den Verein und den Amateurfußball im Schwarzwald gewürdigt. Seit seiner Kindheit ist Duffner eng mit dem FC Schönwald verbunden – offiziell seit über 20 Jahren als Mitglied und mit beeindruckenden 491 Spielen als aktiver Spieler. Von 2010 bis 2017 war er im Finanzausschuss tätig, anschließend übernahm er acht Jahre lang das Amt des Vorstands Sport.

In dieser Zeit prägte er die sportliche Entwicklung des Vereins entscheidend und war treibende Kraft hinter wichtigen Projekten, schreibt der FC Schönwald in einer Mitteilung.

Duffner organisierte das 100-jährige Vereinsjubiläum, initiierte die Spielgemeinschaft SG Schwarzwald Union und packte bei allen Vereinsfesten tatkräftig mit an. Auch in schwierigen Phasen, etwa während der Corona-Zeit oder nach einem schweren Sportunfall, führte er den Verein mit Ruhe, Transparenz und Zusammenhalt – Eigenschaften, die ihn zu einer wichtigen Stütze des Vereins machten.

Der FC Schönwald ist stolz auf die besondere Ehrung. Sie stehe stellvertretend für das, was ehrenamtliches Engagement im Verein bewirken kann: Verlässlichkeit, Leidenschaft und Gemeinschaftssinn. Mit dem DFB-Ehrenamtspreis würdigt der Deutsche Fußball-Bund jährlich herausragende Ehrenamtliche, die den Amateurfußball mit Leben füllen. Duffner wurde dabei zum Bezirkssieger des SBFV gekürt.

Als Anerkennung seiner Verdienste wurde er im Frühjahr zu einem Ehrenamtstag eingeladen – verbunden mit dem Besuch eines Bundesliga-Spiels. Die Auszeichnung zeigt eindrucksvoll: Das Herz des Fußballs schlägt dort, wo Menschen wie Christian Duffner sich mit Leidenschaft und Beständigkeit für ihren Verein einsetzen.