FC Schönwald: Christian Duffner erhält DFB-Ehrenamtspreis

Der Funktionär und Fußballer des FC Schönwald beweist mit seinem eindrucksvollen Engagement, wie Vereinsleben richtig rund läuft.
Der Südbadische Fußballverband (SBFV) hat Christian Duffner, den langjährigen Funktionär und ehemaligen Vorstand Sport des FC Schönwald, mit dem DFB-Ehrenamtspreis 2025 ausgezeichnet. Damit wird sein außergewöhnliches Engagement für den Verein und den Amateurfußball im Schwarzwald gewürdigt. Seit seiner Kindheit ist Duffner eng mit dem FC Schönwald verbunden – offiziell seit über 20 Jahren als Mitglied und mit beeindruckenden 491 Spielen als aktiver Spieler. Von 2010 bis 2017 war er im Finanzausschuss tätig, anschließend übernahm er acht Jahre lang das Amt des Vorstands Sport.