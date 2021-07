1 Villingens Pokalgegner FC Schalke 04 hat auf der Zielgeraden des Trainingslagers seinen neuen Kapitän gefunden: Danny Latza. Foto: dpa

Villingens Pokalgegner FC Schalke 04 hat auf der Zielgeraden des Trainingslagers in Mittersill (Österreich) seinen neuen Kapitän gefunden. Es ist Neuzugang Danny Latza (bisher Mainz 05).

Diese Entscheidung habe Cheftrainer Dimitrios Grammozis getroffen, teilten die Königsblauen in einer offiziellen Verlautbarung mit. "Danny bringt alles mit, was ich mir von einem Kapitän erwarte", wird Grammozis zitiert. "Er überzeugt in den Trainingseinheiten und Spielen mit guten Leistungen, geht auf und neben dem Platz mit seiner Einstellung voran und übernimmt Verantwortung." Latza war nach zehn Jahren in Darmstadt, Bochum und Mainz in der laufenden Transfer-Periode ablösefrei aus Rheinhessen zu seinem Jugendverein ins Revier zurückgekehrt. Grammozis hat übrigens Ralf Fährmann als alte und neue Nummer 1 nun genannt. Die Schalker kehren an diesem Samstag nach einem erfolgreichen Trainingslager zurück nach Gelsenkirchen.