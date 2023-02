11 Großer Jubel bei Ibrahima Traore (links) und Vedad Ibisevic: Der VfB gewinnt in der Saison 2012/13 beim FC Schalke 04. In unserer Bildergalerie lassen wir die beiden bisherigen Stuttgarter Siege in der Schalker Arena Revue passieren. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Die Bilanz könnte besser sein: 18 Bundesliga-Spiele hat der VfB Stuttgart in der Arena auf Schalke seit deren Einweihung im Jahr 2001 bestritten – elf davon gingen verloren, fünf endeten unentschieden. Zwei Mutmacher aber gibt es vor dem wichtigen Auswärtsspiel an diesem Samstag (18.30 Uhr/Liveticker) in Gelsenkirchen: 2009 und 2013 gelangen den Stuttgartern dort jeweils im Saisonendspurt zwei knappe 2:1-Auswärtssiege.

Einer davon war tabellarisch eher unbedeutend, der andere dagegen hielt das Rennen um die deutsche Meisterschaft offen. Wer waren die Torschützen? Und welche ehemaligen Stuttgarter Profis wirkten auf Schalker Seite mit? In unserer Bildergalerie blicken wir zurück auf die bislang einzigen beiden VfB-Dreier in der Schalker Arena. Viel Spaß beim Durchklicken.