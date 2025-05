FC Rottenburg – TSV Straßberg: Straßbergs letzte Chance auf den Klassenerhalt

Der TSV Straßberg muss beim bereits feststehenden Meister in Rottenburg gewinnen, um seine Chance auf den Klassenerhalt am Leben zu erhalten.

FC Rottenburg – TSV Straßberg (Samstag, 15.30 Uhr). Die Ausgangslage für den TSV Straßberg am vorletzten Spieltag vor dem Duell mit dem bereits als Meister feststehenden FC Rottenburg ist simpel: Um die letzte Chance auf den Klassenerhalt zu wahren, muss man gewinnen – und gleichzeitig auf Schützenhilfe des VfB Bösingen, der in Frommern zu Gast ist, hoffen. „Wir brauchen uns nichts vormachen, dass nun vieles zusammenkommen muss, um das Unmögliche noch zu schaffen“, weiß auch TSV-Coach Marc-Philipp Kleiner.

„Glückwunsch nach Rottenburg“

Der Straßberger Übungsleiter meint aber auch: „Wir mussten ja schon länger mit dieser Situation klarkommen. Somit ändert sich nicht viel: Wir möchten die letzten beiden Spiele positiv gestalten. Und wir freuen uns, dass wir noch einmal beim Meister ran dürfen. Glückwunsch nach Rottenburg! Wir freuen uns sehr auf das Spiel.“ Trotz der schwierigen Lage hofft man natürlich im Straßberger Lager darauf, dass die Rottenburger vielleicht mit der Meisterschaft in trockenen Tüchern am Wochenende einen Gang zurückschalten. Das könnte nötig sein, um einen Sieg der Gäste zu ermöglichen – anders als bei der deutlichen 0:3-Heimniederlage im Hinspiel. Denn: Selbst ein Remis bringt den TSV nicht weiter. Um die fünf Punkte, die man aktuell hinter dem TSV Frommern liegt, noch aufholen zu können, muss unbedingt ein Auswärtssieg her.