FC Pfaffenweiler – SV Aasen: Jonas Schwer und Tevfik Ceylan geben im Interview Ziele und Meistertipps preis

Die beiden Coaches Jonas Schwer (FC Pfaffenweiler) und Tevfik Ceylan (SV Aasen) sprechen über die Restsaison in der Landesliga. Beide Teams legen nun auch los.
Landesliga SBFV: Mit Vorjahres-Vizemeister FC Pfaffenweiler (4. Platz/33 Punkte) und Aufsteiger SV Aasen (7./28) steigen am Samstag zwei weitere Teams aus dem Bezirk Schwarzwald in die zweite Saisonhälfte der Landesliga ein. Beide Mannschaften haben sich für die Restsaison zum Ziel gesetzt, sich im Vorderfeld der Liga weiter zu behaupten. Wir sprachen mit den beiden Coaches Jonas Schwer (FC Pfaffenweiler) und Tevfik Ceylan (SV Aasen).