Der FC Pfaffenweiler stellt weitere Weichen für die Zukunft: Aus der seit Jahren guten Nachwuchsarbeit stoßen im Sommer ein halbes Dutzend Spieler aus der U19 Mannschaft zu den Aktiven. Zudem wird die zweite Mannschaft einen neuen Trainer bekommen.

Patrick Anders, der sich nach der Saison wieder ganz auf sein Vorstandsamt konzentriert und seinen Trainerposten an Jonas Schwer weitergibt, gestaltet nun wieder im Hintergrund mit dem Spielausschussvorsitzenden Marco Reitze die sportlichen Planungen.

Reitze hört im Sommer als Trainer der Kreisliga B-Mannschaft auf. Miguel Jimenez wird sein Nachfolger. Jiménez stammt aus dem Raum Konstanz, wo er früher Fußball spielte, wohnt jedoch seit einigen Jahren in Pfaffenweiler.

Patrick Anders sagt zu den nachrückenden Talenten: „Wir freuen uns, dass Elias Albert, Luca Neugart, Joshua Falk, Leon Neugart, Maximilian Ebner und Hannes Rosenfelder alle wieder zurückkommen. Leider haben wir in dieser Spielzeit keine eigene A-Jugend und so sind einige aktuell als Gastspieler bei der DJK Villingen oder dem SV Obereschach geparkt. Die Aufgabe wird sein, dass sich alle Jungs erst einmal in der Aktivität zurechtfinden“, so Anders.