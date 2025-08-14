FC Pfaffenweiler – Landesliga: Topscorer kehrt zurück – Bezirksderby zum Saisondebüt

FC Pfaffenweiler startet am Sonntag mit dem Bezirksderby gegen den FV Möhringen. Ziel ist ein erfolgreicher Auftakt mit drei Punkten.
Landesliga: FC Pfaffenweiler - FV Möhringen (Sonntag, 15.30 Uhr). Am Wochenende kommt es zum Bezirksderby zwischen dem FC Pfaffenweiler und dem FV Möhringen – die Duelle der letzten Saison endeten 7:0 und 4:4. Für Spielertrainer Jonas Schwer beginnt damit seine neue Aufgabe beim FCP. Das Ziel ist klar: „Ein guter Start mit drei Punkten. Wir müssen an die positiven Tugenden aus der letzten Runde anknüpfen, die Einstellung muss stimmen“, sagt Kapitän Adrian Scholemann. „Unsere Vorbereitung lief insgesamt gut, auch wenn aufgrund von Urlaub einige Spieler gefehlt haben“, ergänzen Schwer sowie seine Co-Trainer Karsten Scheu und Dietmar Anders.