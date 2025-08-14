FC Pfaffenweiler – Landesliga: Topscorer kehrt zurück – Bezirksderby zum Saisondebüt

FC Pfaffenweiler startet am Sonntag mit dem Bezirksderby gegen den FV Möhringen. Ziel ist ein erfolgreicher Auftakt mit drei Punkten.

Landesliga: FC Pfaffenweiler - FV Möhringen (Sonntag, 15.30 Uhr). Am Wochenende kommt es zum Bezirksderby zwischen dem FC Pfaffenweiler und dem FV Möhringen – die Duelle der letzten Saison endeten 7:0 und 4:4. Für Spielertrainer Jonas Schwer beginnt damit seine neue Aufgabe beim FCP. Das Ziel ist klar: „Ein guter Start mit drei Punkten. Wir müssen an die positiven Tugenden aus der letzten Runde anknüpfen, die Einstellung muss stimmen“, sagt Kapitän Adrian Scholemann. „Unsere Vorbereitung lief insgesamt gut, auch wenn aufgrund von Urlaub einige Spieler gefehlt haben“, ergänzen Schwer sowie seine Co-Trainer Karsten Scheu und Dietmar Anders.

Mit den Donaustädtern wartet ein unberechenbarer und offensiv starker Gegner.

Gemeinsame Zeiten

Trainer Sheriff Bah kennt Schwer noch aus gemeinsamen Zeiten beim FC Bad Dürrheim. Der FV Möhringen kann auf Leistungsträger wie Jonathan und Maxi Bell sowie Lukas Klüppel und Andreas Komforth bauen. Gleichzeitig muss der FVM auf Torjäger Mohamed Gomina, Kevin Switalla (beide VfR Stockach), Torhüter Maurice Dehe, Luca Blum (beide VfL Mühlheim) und Isa Sabuncuo (Spvgg Trossingen) verzichten. In der vergangenen Saison fielen bei beiden Spielen insgesamt 15 Tore.

Beim FCP ist neben den zahlreichen Neuzugängen auch Topscorer Felix Ohlhauser wieder mit an Bord. Er hatte die komplette Vorbereitung pausiert: „Ich habe eine mentale Pause gebraucht, die letzte Runde ging mir zu lange. Jetzt bin ich wieder im Training, motiviert und bereit, meine Energie zu 100 Prozent auf dem Platz zu lassen.“