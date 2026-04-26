FC Pfaffenweiler Landesliga SBFV: Vorjahres-Vizemeister steht erneut auf Rang zwei

Der FC Pfaffenweiler „überrollt“ die SpVgg F.A.L. mit 6:1. Michael Höhe schnürt einen Doppelpack. Dickes Lob von Patrick Anders.

Landesliga SBFV: FC Pfaffenweiler - SpVgg. F. A.L. 6:1 (2:0). Die Serie des FCP geht unvermindert weiter: Zwölftes Spiel ungeschlagen, der Vizemeister eroberte sich den Relegationsplatz zurück und hat auf Spitzenreiter Konstanz nur noch fünf Zähler Rückstand. Dabei sah es 35 Minuten nicht nach einem Kantersieg aus. Erst Nico Anders löste den Knoten gegen die Linzgauer mit dem 1:0 per Volleyschuss (38.). Kurz vor der Pause blieb der FCP am Drücker - Michael Höhe legte per Weitschuss zum 2:0 nach (43.).

Vier FCP-Treffer in der zweiten Halbzeit Nach der Pause kam die Heimelf durch Raphael Gür nach Vorarbeit von Höhe zum 3:0 (55.). Der postwendende 3:1-Anschluss von Marco Bernecker (60.) brachte die Hausherren nicht mehr aus der Bahn.

Noah Schade erhöhte auf 4:1, als er den Torwart umkurvte und einschob (71.). Neun Minuten später sorgte der bärenstarke Höhe mit seinem zweiten Treffer für das 5:1 (80.). Gegen sich aufgebende Frickinger sorgte Lars Rohrer in der 88. Minute für den 6:1-Endstand, als ein langer Abschlag mit dem Kopf verlängert wurde und Jallow Saja querlegte.

Das sagt Patrick Anders

Der FCP-Vorsitzende freute sich über einen gelungenen Auftritt: „Es war ein von Beginn an souveräner Auftritt unserer Mannschaft. Wir haben nichts zugelassen. Am Anfang kamen die letzten Pässe noch nicnt so an, im weiteren Verlauf haben wir dann unsere Chancen konsequent genutzt.“

Statistik

Tore: 1:0 Anders (38.), 2:0, 5:1 Höhe (43., 80.), 3:0 Gür (55.), 3:1 Bernecker (60.), 4:1 Schade (71.), 6:1 La. Rohrer (88.).

Schiedsrichter: Max Pötzsch (Durmersheim).

Zuschauer: 250.