FC Pfaffenweiler Landesliga SBFV: Vorjahres-Vizemeister steht erneut auf Rang zwei

Der FC Pfaffenweiler „überrollt“ die SpVgg F.A.L. mit 6:1. Michael Höhe schnürt einen Doppelpack. Dickes Lob von Patrick Anders.
Landesliga SBFV: FC Pfaffenweiler - SpVgg. F. A.L. 6:1 (2:0). Die Serie des FCP geht unvermindert weiter: Zwölftes Spiel ungeschlagen, der Vizemeister eroberte sich den Relegationsplatz zurück und hat auf Spitzenreiter Konstanz nur noch fünf Zähler Rückstand. Dabei sah es 35 Minuten nicht nach einem Kantersieg aus. Erst Nico Anders löste den Knoten gegen die Linzgauer mit dem 1:0 per Volleyschuss (38.). Kurz vor der Pause blieb der FCP am Drücker - Michael Höhe legte per Weitschuss zum 2:0 nach (43.).