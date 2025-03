FC Pfaffenweiler Landesliga SBFV: Tabellenführer spielt remis am See – Vorsprung auf RW Salem schmilzt

Tabellenführer spielt remis am See – Vorsprung auf RW Salem schmilzt

1 Lars Rohrer erzielte die 1:0-Führung des FC Pfaffenweiler. Foto: Holger Rohde

Der FC Pfaffenweiler bleibt im Jahr 2025 weiter ungeschlagen, musste sich allerdings beim Landesliga- Kellerkind SG Dettingen-Dingelsdorf mit einem 1:1 begnügen und hat auf Verfolger RW Salem bei einem Spiel weniger noch einen Punkt Vorsprung.









Link kopiert



Landesliga: SG Dettingen-Dingelsdorf – FC Pfaffenweiler 1:1 (1:1). Nur mit einem Punkt kehrte der Spitzenreiter vom Bodensee zurück, bleibt allerdings im vierten Auswärtsspiel hintereinander ungeschlagen und hat als einziges Team in der Liga in der Fremde in jedem Spiel ins gegnerische Tor getroffen.