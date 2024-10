FC Pfaffenweiler Landesliga SBFV: Spitzenreiter will im Hegau nicht stolpern

Spitzenreiter will im Hegau nicht stolpern

1 Marc Baumhäckl und sein Pfaffenweiler-Team wollen ihre Spitzenposition in der Landesliga festigen. Foto: Holger Rohde

Das Trainergespann Anders/Scheu sagt: „Wir nehmen unsere neue Rolle an und versuchen von Spiel zu Spiel fokussiert zu bleiben.“









LANDESLIGA Hegauer FV - FC Pfaffenweiler (Samstag, 15.30 in Welschingen). Der Tabellenführer aus Pfaffenweiler reist als Favorit zum Tabellenzehnten in den Hegau und möchte seine Spitzenposition mit weiteren Punkten weiter festigen. Trainer Karsten Scheu bleibt fokussiert und schaut nicht auf die Tabelle: „Wir versuchen mitzunehmen was geht, um unseren Lauf fortzusetzen.“