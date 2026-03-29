FC Pfaffenweiler Landesliga SBFV: Spektakel in der Schlussphase – vier Treffer strapazieren Nervenkostüme

Das Top-Team des FCP kommt über ein 3:3 gegen abstiegsbedrohte Überlinger nicht hinaus. Jallow Saja rettet den Gastgebern in der Nachspielzeit noch den Punkt.
LANDESLIGA FC Pfaffenweiler - FC Überlingen 3:3 (1:0). Es war wieder ein Spektakel zwischen beiden Teams wie in der vergangenen Saison, als die Partie mit einem Last-Minute-Treffer 2:2 endete. Diesmal ärgerte der Tabellenvorletzte den Favoriten gehörig, konnte allerdings den Heimnimbus des FC Pfaffenweiler (elf Spiele unbesiegt) nicht durchbrechen. Vier Treffer fielen in den letzten zehn Minuten.