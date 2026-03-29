FC Pfaffenweiler Landesliga SBFV: Spektakel in der Schlussphase – vier Treffer strapazieren Nervenkostüme

Das Top-Team des FCP kommt über ein 3:3 gegen abstiegsbedrohte Überlinger nicht hinaus. Jallow Saja rettet den Gastgebern in der Nachspielzeit noch den Punkt.

LANDESLIGA FC Pfaffenweiler - FC Überlingen 3:3 (1:0). Es war wieder ein Spektakel zwischen beiden Teams wie in der vergangenen Saison, als die Partie mit einem Last-Minute-Treffer 2:2 endete. Diesmal ärgerte der Tabellenvorletzte den Favoriten gehörig, konnte allerdings den Heimnimbus des FC Pfaffenweiler (elf Spiele unbesiegt) nicht durchbrechen. Vier Treffer fielen in den letzten zehn Minuten.

Gestern und Heute Kameraschwenk zurück in den November 2024: Damals führte der FCP gegen Überlingen schnell mit 2:0. Alles sah nach einem glanzlosen Pflichtsieg aus. Am Ende kamen die Gäste noch zu einem 2:2 (90.). Und eine Woche vor Ostern 2026? Wieder führte Pfaffenweiler mit 2:0. Kapitän Adrian Scholemann sorgte in der 4. Minute für die 1:0-Blitzführung nach einem Eckball von Noah Schade. Jallow Saja legte Mitte der zweiten Hälfte in der 67. Minute nach Vorlage von Luca Pantel das 2:0 nach. Die drei Punkte schienen für die Gastgeber im Sack.

Mitnichten: Was dann ab der 80. Minute passierte, sorgte auf beiden Fan-Seiten für Kopfschütteln. Erst kamen die glorreichen neun Minuten von Amer Bislimi. Der Überlinger verkürzte in der 83. Minute mit einem 20-Meter-Freistoß auf 2:1. Neue Hoffnung bei den Gästen keimte auf. Bislimi sorgte in der 90. Minute für den 2:2-Ausgleich nach Pass aus dem Rückraum. Doch kaum wieder angepfiffen, ging es in die Nachspielzeit.

Der Wahnsinn

Hier stellte Bislimi mit seinem Hattrick binnen neun Minuten zum 2:3 alles auf den Kopf (90.+2). Aus einem Schiri-Ball spielte der Überlinger den Ball per Heber vor das FCP-Tor und die Kugel landete im Netz.

Doch der FC Pfaffenweiler kämpfte sich zurück: Mit dem nächsten Angriff wurde noch einmal ein langer Ball durch Jonas Schwer in den Überlinger Strafraum von Adrian Scholemann verlängert, landete beim freistehenden Jallow Saja. Dieser sorgte für den vielumjubelten 3:3-Ausgleich in der 93. Minute.

Das sagt der FCP-Trainer

Jonas Schwer blickte auf das kuriose Spiel zurück: „Trotz der schnellen Führung von uns und einiger weiterer Chancen hatten wir die Partie eigentlich im Griff. Doch wir gaben die Partie aus der Hand. In der zweiten Halbzeit hatten wir nie so richtig die Spielkontrolle. Was man aber sagen muss: Nachdem wir innerhalb kürzester Zeit drei Tore kassierten, hat keiner bei uns aufgegeben. Die Moral im Team stimmt absolut.“

Statistik

FC Pfaffenweiler: Ma. Anders - Ma. Rohrer, Scholemann, Beraldi, Schwer, Baumhäckel (62. Gailiuinas), Schade (74. Gür), Pantel, Ni. Anders, La. Rohrer (82. Ohlhauser), Saja. Tore: 1:0 Scholemann (4.), 2:0, 3:3 Saja (67., 90.+3), 2:1, 2:2, 2:3 Bislimi (83., 90., 90.+2). Schiedsrichter: Elia Mix (Sasbach). Zuschauer: 250.