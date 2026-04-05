FC Pfaffenweiler Landesliga SBFV: Nach starker erster Halbzeit nur ein Punktgewinn im Top-Duell

Für den FC Pfaffenweiler wäre beim 1:1 in Radolfzell mehr drin gewesen. Jallow Saja vergibt am Ende eine große Siegchance für den Tabellendritten.
Landesliga: FC 03 Radolfzell - FC Pfaffenweiler 1:1 (0:1). Im Verfolger-Topspiel erkämpfte sich der FCP beim daheim ungeschlagenen Titelfavoriten auf dem neuen Kunstrasen einen verdienten Punkt. Die Gäste legten furios los und sorgten schon in der fünften Minute für den 1:0-Paukenschlag. Jallow Saja setzte sich über die linke Seite durch, ging auf die Grundlinie und legte von dort vor das Tor - Marc Baumhäckel lief perfekt mit und drückte den Ball aus fünf Metern goldrichtig über die Linie. In der Folgezeit waren die Hausherren gefordert.