FC Pfaffenweiler Landesliga SBFV: Nach starker erster Halbzeit nur ein Punktgewinn im Top-Duell

Für den FC Pfaffenweiler wäre beim 1:1 in Radolfzell mehr drin gewesen. Jallow Saja vergibt am Ende eine große Siegchance für den Tabellendritten.

Landesliga: FC 03 Radolfzell - FC Pfaffenweiler 1:1 (0:1). Im Verfolger-Topspiel erkämpfte sich der FCP beim daheim ungeschlagenen Titelfavoriten auf dem neuen Kunstrasen einen verdienten Punkt. Die Gäste legten furios los und sorgten schon in der fünften Minute für den 1:0-Paukenschlag. Jallow Saja setzte sich über die linke Seite durch, ging auf die Grundlinie und legte von dort vor das Tor - Marc Baumhäckel lief perfekt mit und drückte den Ball aus fünf Metern goldrichtig über die Linie. In der Folgezeit waren die Hausherren gefordert.

Jonas Schwer blickt aufs Spiel Der FCP-Spielertrainer zeigte auf, „dass wir sehr gut ins Spiel hineingekommen sind und eine gute erste Hälfte spielten. Wir haben es besser umgesetzt als eine Woche zuvor. Danach hatten wir eine gute Struktur im Spiel, haben wenig zugelassen. Radolfzell hatte zwar mehr Ballbsitz, war jedoch nur bei Weitschüssen gefährlich.“

Ein entscheidener Knackpunkt war in der ersten Hälfte eine Verletzung von Innenverteidiger Yannick Bartmann, der umknickte. „Er hat bis zur Pause durchgehalten, dann mussten wir auswechseln. Diese Umstellung und Phase hat nach der Halbzeit zu lange gedauert bis wir zurück ins Spiel fanden“, so Schwer zum schnellen 1:1-Ausgleich in der 50. Minute durch Torjäger Erik Dukart nach einer Flanke von Außen vor das Gehäuse.

„Das Tor fiel zu schnell, danach hatte Radolfzell mehr vom Spiel, die besseren Chancen und traf den Pfosten. Wir haben leidenschaftlich verteidigt. Erst in den letzten zehn Minuten kamen wir selber wieder besser auf“, vergab Jallow Saja allein vor dem Radolfzeller Kasten in der Schlussphase den Siegtreffer.

Statistik

Tore: 0:1 Baumhäckel (5.), 1:1 Dukart (50.).

Schiedsrichter: Niklas Pfau (Oberachern).

Zuschauer: 250.