FC Pfaffenweiler Landesliga SBFV: Nach dem Paradies Gardasee geht es zum Tabellenschlusslicht

Der FC Pfaffenweiler gastiert beim abstiegsgefährdeten FC Neustadt. Mit einem positiven Gefühl kehrte das Team aus dem Trainingslager zurück und will erfolgreich starten.

Landesliga SBFV: FC Neustadt – FC Pfaffenweiler (Samstag, 14.30 Uhr). Der Tabellenvierte aus Pfaffenweiler ist beim Schlusslicht klarer Favorit. „Unser Ziel ist es, mit einem Sieg erfolgreich in die Rückserie zu starten. Unser Trainingslager am Gardasee sorgte für erfolgreiche Trainingseinheiten und für ein positives Gefühl einer am Ende gelungenen Vorbereitung“, freute sich Spielertrainer Jonas Schwer. Torjäger Jallow Saja (16 Treffer) will schnell seinen Torriecher wiederfinden.

Die Lage beim FC Neustadt Neustadt verlor am vergangenen Wochenende das Nachholspiel gegen die SpVgg F.A.L. mit 1:2, wartet seit sieben Spielen auf einen Sieg. Im Januar gab es einen Trainerwechsel beim FCN: Fabian Gampp übernahm von Tobias Gutscher. Sechs Testspiele haben die Neustädter absolviert. Es dürfte für den Traditionsclub aus dem Hochschwarzwald schwer werden, noch den Klassenerhalt zu schaffen.“

Neuigkeiten aus der Landesliga

Bei der SpVgg. F.A.L. verlängerten die Trainer Philip Schinn und Sebastian Willibald ihre Verträge bis 2027. Beim FC Überlingen kehren im Sommer die Zwillingsbrüder Patrick Sandhas (derzeit SV Bermatingen) und Daniel Sandhas (RW Salem) als Spieler- und Spieler-Co-Trainer zurück.

Benjamin Winterhalder, aktuell Trainer bei der SG Dettingen-Dingelsdorf, wird neuer Coach beim 1. FC Rielasingen-Arlen und somit Nachfolger von Michael Schilling, der in der neuen Saison beim abstiegsgefährdeten Regionalligisten TSG Balingen übernimmt.