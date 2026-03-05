FC Pfaffenweiler Landesliga SBFV: Nach dem Paradies Gardasee geht es zum Tabellenschlusslicht

Der FC Pfaffenweiler gastiert beim abstiegsgefährdeten FC Neustadt. Mit einem positiven Gefühl kehrte das Team aus dem Trainingslager zurück und will erfolgreich starten.
Landesliga SBFV: FC Neustadt – FC Pfaffenweiler (Samstag, 14.30 Uhr). Der Tabellenvierte aus Pfaffenweiler ist beim Schlusslicht klarer Favorit. „Unser Ziel ist es, mit einem Sieg erfolgreich in die Rückserie zu starten. Unser Trainingslager am Gardasee sorgte für erfolgreiche Trainingseinheiten und für ein positives Gefühl einer am Ende gelungenen Vorbereitung“, freute sich Spielertrainer Jonas Schwer. Torjäger Jallow Saja (16 Treffer) will schnell seinen Torriecher wiederfinden.