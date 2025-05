1 Lars Rohrer (am Ball) und sein Pfaffenweiler Team wollen am Sonntagabend die Meisterschaft in der Landesliga feiern. Foto: Holger Rohde Wenn der FCP am Sonntag das Top-Duell gegen Radolfzell gewinnt und Salem patzt, ist die Sensation perfekt. Über 800 Zuschauer werden erwartet.







Link kopiert



Landesliga: FC Pfaffenweiler – FC Radolfzell (Sonntag, 15.15 Uhr, Hinspiel: 1:0). Mit spannenden Fragen geht der Sensationsaufsteiger und Tabellenführer in sein letztes Heimspiel: Was passiert am Sonntag gegen 17.10 Uhr? Ist der Relegationsplatz dann schon fix – oder läuft dann sogar schon die Meisterfeier?