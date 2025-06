FC Pfaffenweiler Landesliga SBFV: FC Pfaffenweiler verliert das Top-Duell gegen Radolfzell mit 0:5

1 Für den Pfaffenweiler-Torjäger Jallow Saja (Mitte) und sein Team gab es gegen einen starken FC Radolfzell kein Durchkommen. Foto: Holger Rohde Damit rutscht der bisher starke Landesliga-Aufsteiger vom Spitzenplatz auf den dritten Rang vor dem Saisonfinale zurück. 700 Zuschauer sehen spielstarke und effektive Gäste.







Landesliga: FC Pfaffenweiler – FC 03 Radolfzell 0:5 (0:3). Mit den eigenen sportlichen Waffen geschlagen. So könnte das erste Resümee aus Sicht des FC Pfaffenweiler zum Topspiel in der ersten Analyse lauten. Dies ausgerechnet im letzten Saisonheimspiel des bisher so starken Landesliga-Aufsteigers, der erst einmal die Tabellenführung an RW Salem verloren hat.