FC Pfaffenweiler Landesliga SBFV: Die Art und Weise soll in Dettingen endlich wieder stimmen

1 Mehr Zugriff auf die Ballaktionen möchten Marc Baumhäckel (links) und Adrian Scholemann (vorne) mit dem FC Pfaffenweiler in Dettingen haben. Foto: Holger Rohde

Nach der Bekanntgabe der Verpflichtung von Jonas Schwer als neuem Cheftrainer in der kommenden Saison fokussiert sich der FC Pfaffenweiler auf das Spiel bei der SG Dettingen-Dingelsdorf.









Landesliga: SG Dettingen-Dingelsdorf – FC Pfaffenweiler (Samstag, 14.30 Uhr in Dettingen). Nach vier Siegen in Folge und dem ergebnistechnisch perfekten Start in die Frühjahrsserie steht der FCP mit drei Punkten (46:43) vor Verfolger RW Salem und hat noch ein weiteres Nachholspiel an Ostersamstag in Gutmadingen in der Hinterhand.