FC Neustadt – FC Pfaffenweiler (Samstag, 14.30 Uhr, Hinspiel: 3:1). Die beeindruckende Erfolgsgeschichte des FC Pfaffenweiler findet nach der Winterpause ihre Fortsetzung. Jetzt steht für den Aufsteiger und Tabellenzweiten die nächste Prüfung beim Abstiegskandidaten FC Neustadt ins Haus.

Das Statement von Karsten Scheu

„Die Stimmung in dieser Woche bei uns war wirklich sehr gut. Dies wollen wir mit positiver Energie mit in die nächste Begegnung nach Neustadt nehmen. Es geht von Spiel zu Spiel weiter und dann sehen wir, wie wir uns in der Tabelle positionieren können“, denken die Pfaffenweiler Coaches Karsten Scheu, Patrick und Dietmar Anders gar nicht daran, ihrem Team die lange Leine zu geben und auch nur ein Prozent nachzulassen.

Im September gewann der FCN daheim im Hinspiel mit 3:1, musste dort aber bis zur 70. Minute hart um die drei Punkte kämpfen. „Es wird nun für unsere Mannschaft eine ganz andere Herausforderung als gegen Konstanz“, ist sich Karsten Scheu sicher und warnt: „Neustadt wird gegen uns nicht mit voller Offensive anlaufen und defensiv kompakt stehen wollen. Dies bedeutet, dass wir spielerische Lösungen finden müssen, um dort unsere Torqualitäten zum Tragen zu bringen und die drei Punkte mitzunehmen.“

Die Personalien

Personell fehlen Anel Kujovic (Trainingsrückstand) und U19-Neuzugang Enes Kart (angeschlagen), „die beide noch Zeit brauchen und derzeit noch nicht so weit sind“, so Scheu. Luca Pantel steigert die Belastung im Training, wird nach seiner Muskelverletzung im Normalfall am Samstag jedoch noch einmal pausieren. „Wir haben einen breiten Kader und riskieren daher nichts“, so Karsten Scheu mit Blick auf die kommende englische Woche mit dem Nachholspiel gegen Königsfeld.

Gastgeber Neustadt verlor beim Start ins neue Jahr in Möhringen (2:4). Dies war die vierte Niederlage in Folge für die Hochschwarzwälder. Nach über 40 Jahren Verbands- und Landesligafußball droht dem FCN der Abstieg in die Bezirksliga.