FC Pfaffenweiler Landesliga SBFV: Aus und vorbei – Pfaffenweiler schafft die Aufstiegsrunde nicht mehr

Aus und vorbei – Pfaffenweiler schafft die Aufstiegsrunde nicht mehr

1 Der FC Pfaffenweiler (rote Trikots) steht nach dem vorletzten Landesliga-Spieltag auf Rang drei und muss dem FC Königsfeld in Sachen Relegation nun den Vortritt lassen. Foto: Holger Rohde Ausgerechnet bei den abstiegsbedrohten Denkingern reißt die große Erfolgsserie des FCP. Die 0:2-Niederlage wiegt zu schwer für den Vorjahres-Vizemeister.







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Landesliga: SV Denkingen - FC Pfaffenweiler 2:0 (1:0). Bei den abstiegsbrdrohten Linzgauern baute der FCP seine Erfolgsserie nicht aus und kassierte nach 15 ungeschlagenen Partien erstmals wieder eine Niederlage. Damit verpasst der FC Pfaffenweiler die diesjährige Relegation zur Verbandsliga. Der SVD ist am vorletzten Spieltag noch nicht zum dritten Mal nach 2016 und 2024 abgestiegen und hat weiter die Chance auf den Klassenerhalt.