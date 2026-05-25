FC Pfaffenweiler Landesliga SBFV: Aus und vorbei – Pfaffenweiler schafft die Aufstiegsrunde nicht mehr
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Der FC Pfaffenweiler (rote Trikots) steht nach dem vorletzten Landesliga-Spieltag auf Rang drei und muss dem FC Königsfeld in Sachen Relegation nun den Vortritt lassen. Foto: Holger Rohde

Ausgerechnet bei den abstiegsbedrohten Denkingern reißt die große Erfolgsserie des FCP. Die 0:2-Niederlage wiegt zu schwer für den Vorjahres-Vizemeister.

Landesliga: SV Denkingen - FC Pfaffenweiler 2:0 (1:0). Bei den abstiegsbrdrohten Linzgauern baute der FCP seine Erfolgsserie nicht aus und kassierte nach 15 ungeschlagenen Partien erstmals wieder eine Niederlage. Damit verpasst der FC Pfaffenweiler die diesjährige Relegation zur Verbandsliga. Der SVD ist am vorletzten Spieltag noch nicht zum dritten Mal nach 2016 und 2024 abgestiegen und hat weiter die Chance auf den Klassenerhalt.

 

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2:1 im Top-Duell gegen den FC Radolfzell vor 650 Zuschauern. In der 97. Minute fällt die Entscheidung. Anfang Juni startet die Aufstiegsrunde zur Verbandsliga.

In der 28. Minute erzielte der SVD durch Steffen Allgaier das 1:0. Die Gäste mühten sich nach der Halbzeit den Ausgleich zu erzielen. Doch reichte es nicht mehr zum Punkt. Bei einem Eckball in der Nachspielzeit rückte Torhuter Marco Anders auf und Cedric Auberer schloss den Gegenangriff zum 2:0 ins leere Tor ab.

Statistik

Tore: 1:0 Allgaier (28.), 2:0 Auberer (90.+7).

Schiedsrichter: Dominic Bruyers (Neuenburg).

Zuschauer: 250.

 