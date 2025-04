FC Pfaffenweiler Landesliga SBFV: 3:0-Sieg gegen den FC Gutmadingen – FCP hält Anschluss an Tabellenspitze

3:0-Sieg gegen den FC Gutmadingen – FCP hält Anschluss an Tabellenspitze

1 Jallow Saja (vorne) steuerte einen Treffer zum 3:0-Sieg des FC Pfaffenweiler in Gutmadingen bei. Foto: Holger Rohde

Der FC Pfaffenweiler wird gegen den FC Gutmadingen seiner Favoritenrolle gerecht. Die Eckbälle von Felix Ohlhauser entscheiden die Partie. Der Rückstand auf RW Salem schrumpft auf einen Punkt.









FC Gutmadingen – FC Pfaffenweiler 0:3 (0:1). In den ersten 40 Minuten hatte man eher den Eindruck, dass dieses Spiel in Richtung eines 0:0 oder 1:0 mit goldenem Treffer tendieren würde. Sehr zäh verlief der erste Durchgang in spielerischer Hinsicht. Zwar versuchten beide schnell nach vorne zu spielen, doch vieles blieb Stückwerk. Pfaffenweiler brauchte eine gewisse Anpassungszeit auf den Rasen, der FCG setzte auf defensive Absicherung.