FC Pfaffenweiler Landesliga: Ein überragender Saja und ein Platzverweis ohne Konsequenzen

Mit einem verdienten Arbeitssieg gegen Denkingen hat der Landesliga-Spitzenreiter die Pole-Position verteidigt. Der FC Pfaffenweiler ist daheim nun seit acht Spielen ungeschlagen.
Landesliga SBFV: FC Pfaffenweiler – SV Denkingen 2:0 (2:0). Der sechste Heimsieg wurde bereits in der ersten Hälfte eingeläutet. In der 20. Minute platzte der Knoten beim FCP: Felix Ohlhauser war der Vorbereiter und Jallow Saja der Verwerter: 1:0 für den Tabellenführer. Luca Pantel scheiterte danach frei vor dem Gästetorhüter.