FC Pfaffenweiler Landesliga: Ein überragender Saja und ein Platzverweis ohne Konsequenzen

Mit einem verdienten Arbeitssieg gegen Denkingen hat der Landesliga-Spitzenreiter die Pole-Position verteidigt. Der FC Pfaffenweiler ist daheim nun seit acht Spielen ungeschlagen.

Landesliga SBFV: FC Pfaffenweiler – SV Denkingen 2:0 (2:0). Der sechste Heimsieg wurde bereits in der ersten Hälfte eingeläutet. In der 20. Minute platzte der Knoten beim FCP: Felix Ohlhauser war der Vorbereiter und Jallow Saja der Verwerter: 1:0 für den Tabellenführer. Luca Pantel scheiterte danach frei vor dem Gästetorhüter.

Kurz vor der Pause sorgte das kongeniale Duo der vergangenen Runde wieder für einen Treffer. Ohlhauser leitete per Eckball ein, Saja markierte mit seinem 15. Saisontreffer das 2:0. Ohlhauser selbst hatte bei einem Freistoß vor der Halbzeit noch die Möglichkeit, das Ergebnis auf 3:0 zu stellen (41.).

Die zweite Hälfte

Für die zweite Hälfte setzte der Rückstand die Linzgauer unter Zugzwang, was den Hausherren zusätzlich Platz zum Kontern bieten konnte. Allerdings spielte Denkingen ab der 63. Minute nach einer Ampelkarte in Unterzahl. Die Überzahl nutzte Pfaffenweiler allerdings nicht mehr zu weiteren Treffern aus.

Die Stimme

Co-Trainer Karsten Scheu meinte, „dass der Gegner gut eingestellt war. Nach und nach haben wir das Heft in die Hand genommen. Es war von den Chancen her ein einseitiges Spiel.

Die Statistik

Schiedsrichter: Stefan Schmidt (Grießen). Tore: 1:0, 2:0 Saja (20., 39.). Zuschauer: 180. Gelb-Rot: Denkingen (63.).