FC Pfaffenweiler Landesliga: Darf die Schwer-Elf nach dem Hegau-Spiel weiter von der Verbandsliga träumen?

Der FC Pfaffenweiler will beim Hegauer FV auch im 14. Spiel in Folge ungeschlagen bleiben. Der Relegationscoup ist weiter möglich.
Landesliga: Hegauer FV – FC Pfaffenweiler (Samstag, 15.30 Uhr). Die bisherigen drei Duelle (3:2, 5:0, 2:0) gewann der FCP alle. Nach dem 0:4 in Königsfeld ist für den in Villingen wohnenden HFV-Trainer Stefan Pröhl, der kommende Runde bei den Welschingern weitermacht, klar, „dass wir oben im Kampf um den zweiten Platz nicht mehr eingreifen können. Bei uns trudelt die Saison jetzt dann eben aus“, ist er mit einer guten Runde (44 Punkte) sehr zufrieden.