FC Pfaffenweiler Landesliga: Darf die Schwer-Elf nach dem Hegau-Spiel weiter von der Verbandsliga träumen?

Der FC Pfaffenweiler will beim Hegauer FV auch im 14. Spiel in Folge ungeschlagen bleiben. Der Relegationscoup ist weiter möglich.

Landesliga: Hegauer FV – FC Pfaffenweiler (Samstag, 15.30 Uhr). Die bisherigen drei Duelle (3:2, 5:0, 2:0) gewann der FCP alle. Nach dem 0:4 in Königsfeld ist für den in Villingen wohnenden HFV-Trainer Stefan Pröhl, der kommende Runde bei den Welschingern weitermacht, klar, „dass wir oben im Kampf um den zweiten Platz nicht mehr eingreifen können. Bei uns trudelt die Saison jetzt dann eben aus“, ist er mit einer guten Runde (44 Punkte) sehr zufrieden.

Die Ausgangslage Unterdessen bleibt der FCP am Ball. „Wir nehmen jedes Spiel mit und versuchen natürlich, das maximal Mögliche herauszuholen“, haben die Coaches Jonas Schwer und Karsten Scheu den Ansporn, die Serie 13 ungeschlagener Partien bis zum Saisonende fortzusetzen.

„Wohin dies in der Tabelle dann führt, das werden wir sehen“, ist die Wiederholung des Relegationscoups von der vergangenen Runde durchaus möglich.

Ob das Titelrennen noch einmal spannend wird? „Ich bin mir sicher, dass sich Konstanz dies nicht mehr nehmen lässt“, rechnet er mit einem Sieg der Seemer in Aasen.

Für die eigene Aufgabe in Hegau weiß er, „dass es ein schwer zu spielender Gegner ist, der sich gegen uns sicherlich besser präsentieren möchte“. Fehlen wird beim FCP der gesperrte Felix Ohlhauser.