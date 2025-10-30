FC Pfaffenweiler – Hegauer FV: Das Rekordteam trifft auf die Überraschungsmannschaft

Erneut hat Tabellenführer FC Pfaffenweiler ein Heimspiel. Der Landesligist möchte gegen den Hegauer FV die Erfolgsserie ausbauen. Die Personalsituation verbessert sich.

Landesliga: FC Pfaffenweiler – Hegauer FV (Sonntag, 14.30 Uhr). FCP-Spielertrainer Jonas Schwer ist die Bescheidenheit in Person. Der Coach scheint sich manchmal gar nicht wirklich bewusst darüber zu sein, welch großartige Arbeit er zusammen mit seinen Assistenten Karsten Scheu und Dietmar Anders mit dem Vizemeister aktuell leistet.

Pfaffenweiler ist wieder – wie im Vorjahr zu diesem Zeitpunkt – Tabellenführer, hat mit neun ungeschlagenen Spielen in Folge eine Rekordserie aufgestellt.

Hegau unter der Lupe

Schwer denkt nicht daran, schaut lieber auf das Konstanz-Spiel zurück. „Das war ein starker Gegner. Hegau wird ein ganz anderes Spiel, bei dem es wieder darauf ankommt, dass wir defensiv stabil stehen. Ich habe die Hegauer beobachtet und festgestellt, dass sie nicht einfach zu bespielen sind. Unser Ziel ist natürlich klar: Wir wollen daheim unbesiegt bleiben, drei Punkte holen und oben dranbleiben.“

Das Gästeteam um Trainer Stefan Pröhl überraschte bisher mit 22 Punkten als Dritter und kann mit einem Sieg am FCP vorbeiziehen. Zuletzt verlor der HFV um Torjäger Markus Müller (neun Treffer) aber gegen Königsfeld mit 0:1.

Die Personalien

„Unsere Kadersituation ist wieder besser“, freut sich Schwer, dass Noah Schade (Sperre), Marc Baumhäckel (Geschäftsreise) und mit Fragezeichen Felix Ohlhauser (war erkrankt) wohl wieder an Bord sind. Raphael Gür fällt mit einem Bänderriss im Knöchel noch einige Zeit aus.