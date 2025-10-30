FC Pfaffenweiler – Hegauer FV: Das Rekordteam trifft auf die Überraschungsmannschaft

Erneut hat Tabellenführer FC Pfaffenweiler ein Heimspiel. Der Landesligist möchte gegen den Hegauer FV die Erfolgsserie ausbauen. Die Personalsituation verbessert sich.
Landesliga: FC Pfaffenweiler – Hegauer FV (Sonntag, 14.30 Uhr). FCP-Spielertrainer Jonas Schwer ist die Bescheidenheit in Person. Der Coach scheint sich manchmal gar nicht wirklich bewusst darüber zu sein, welch großartige Arbeit er zusammen mit seinen Assistenten Karsten Scheu und Dietmar Anders mit dem Vizemeister aktuell leistet.