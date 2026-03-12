FC Pfaffenweiler – FC Königsfeld: Top-Derby – Rivalität, Vorherrschaft und Schlüsselspieler aus Gambia

Wenn der Tabellendritte FC Pfaffenweiler den FC Königsfeld (4.) zum Landesliga-Derby erwartet, geht es um Rivalität, den Anschluss auf Rang zwei und die Vorherrschaft im Bezirk.
Landesliga SBFV: FC Pfaffenweiler – FC Königsfeld (Sonntag, 14.30 Uhr). Ein echtes Schmankerl erwartet die Fans in der Region beim Schlagerspiel und Derby zwischen dem Tabellendritten und dem direkten Verfolger. Beide Teams trennen am 19. Spieltag nur zwei Zähler (36:34). Die Gäste könnten mit einem Sieg am FCP wieder vorbeiziehen – wie vor 14 Tagen.