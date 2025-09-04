FC Neustadt – SV Aasen: Das ist der Matchplan von Teyfik Ceylan für das Landesliga-Derby

Aufsteiger SV Aasen trifft auf einen Tabellenletzten, der früh in der Saison mit dem Rücken zur Wand steht. Beim FC Neustadt ist viel Geduld gefragt, um als Sieger vom Platz zu gehen.
Landesliga: FC Neustadt – SV Aasen (Samstag, 15.30 Uhr). Gäste-Spielertrainer Tevfik Ceylan kennt solche gefährlichen Aufgaben bei Schlusslichtern nur zu gut. „Auch wenn der FCN noch keinen Punkt geholt hat, gewinnt man dort nicht im Vorbeigehen. Wir wissen, dass es ein schweres, enges Spiel wird. Neustadt braucht dringend die ersten Punkte, wird entsprechend alles reinhängen.“