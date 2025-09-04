FC Neustadt – SV Aasen: Das ist der Matchplan von Teyfik Ceylan für das Landesliga-Derby

Aufsteiger SV Aasen trifft auf einen Tabellenletzten, der früh in der Saison mit dem Rücken zur Wand steht. Beim FC Neustadt ist viel Geduld gefragt, um als Sieger vom Platz zu gehen.

Landesliga: FC Neustadt – SV Aasen (Samstag, 15.30 Uhr). Gäste-Spielertrainer Tevfik Ceylan kennt solche gefährlichen Aufgaben bei Schlusslichtern nur zu gut. „Auch wenn der FCN noch keinen Punkt geholt hat, gewinnt man dort nicht im Vorbeigehen. Wir wissen, dass es ein schweres, enges Spiel wird. Neustadt braucht dringend die ersten Punkte, wird entsprechend alles reinhängen.“

Defensive Baustelle In der Tat: Trainer Tobias Gutscher und seinem Team fehlt bisher die Qualität in der Offensive. Die Hochschwarzwälder versuchen aus einer defensiven Grundstellung auf Konter zu spielen – wie in Pfaffenweiler, wo in der Vorwoche Keeper Joscha Dengler beim 0:2 eine höhere Niederlage verhinderte.

Ceylan schaut indes jedoch auf die eigenen „Baustellen“: „Wir haben in den vergangenen drei Partien in der Liga und im Pokal zwölf Gegentreffer kassiert. Dies sind eindeutig zu viel. In der Landesliga werden unsere Fehler schneller bestraft.“

Die Fakten dazu: In fünf Pflichtspielen in den zwei Wettbewerben gab es 31 Treffer (17:14) mit Aasener Beteiligung, immer mindestens fünf.

Matchplan & Personalien

Wie will er Abhilfe schaffen? „Wir müssen einfach defensiver kompakter stehen, dennoch mutig und geradlinig nach vorne agieren. Wir werden mehr Ballbesitz haben und müssen geduldig und ruhig spielen, wir haben 90 Minuten lang Zeit. Eine Mentalität wie gegen Stockach soll uns dabei helfen“, möchte der den ersten Auswärtssieg unter Dach und Fach bringen.

Personell fehlen beim SVA: Kapitän Manuel Hall, Fabian Wiehl, Patrick Stolz und Sebastian Sauter. Andreas Albicker ist wieder mit an Bord.