Der SV Aasen ist auf jeden Fall bereit für den prominenten Besuch aus England. Seit Montagabend sind die Umrandungen der drei in einem Top-Zustand befindlichen Rasenplätze des Fußball-Bezirksligisten mit schwarzen Planen abgedeckt. Trainingsbesucher bei den Einheiten von Jürgen Klopp und Co. ab diesem Wochenende sind aus reinen Sicherheitsgründen nicht erwünscht.

Das Testspiel in Villingen

Auch das Testspiel des letztjährigen Premier-League-Fünften am Montag, 24. Juli (13 Uhr) im Villinger Friedengrund gegen den Zweitligisten Greuther Fürth, der extra für diese Partie in den Schwarzwald reist, läuft unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Selbst die Medien werden an diesem Tag nicht in die MS Technologie-Arena gelassen. Die Testpartie wird aber von einem Bezahlsender des englischen Top-Klubs übertragen.Der FC Liverpool will sich also in den zehn Tagen hier völlig abschirmen und in Ruhe seine Saisonvorbereitung vorantreiben.

Deshalb bringen die Engländer auch einen großen Stab an Sicherheitspersonal gleich selbst auf die Baar mit.

Der Wahnsinn in Karlsruhe

Wie populär die Mannschaft von Jürgen Klopp ist, zeigte sich erst am Montagvormittag beim Rest-Ticketverkauf des Karlsruher SC für dessen Testspiel am kommenden Mittwoch (19. Juli, 18.30 Uhr). Einige Karten-Bewerber übernachteten von Sonntag auf Montag sogar vor dem Fanshop des KSC, um noch an die wenigen Restkarten zu kommen.

Nach dem Spiel in Villingen am 24. Juli wird die Mannschaft des FC Liverpool in der Lounge der MS Technologie Arena noch ein Essen einnehmen und anschließend ihre Reise nach Singapur antreten. Am 30. Juli spielen die Liverpooler dort gegen Leicester City und am 3. August gegen Bayern München.

Weiterhin die größte Geheimmission

Übrigens: Sowohl der Öschberghof als auch der FC 08 Villingen als Gastgeber am 24. Juli sowie der SV Aasen bestätigen weiterhin nicht den Aufenthalt des FC Liverpool an diesem Wochenende in der Region. Der Grund für diese große Zurückhaltung: Die Verantwortlichen müssen sich aus Sicherheitsgründen an die strengen Verträge mit dem Management des Premiere-League-Klubs halten.