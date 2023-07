Montag, 10.45 Uhr in Aasen. Zuerst kommt Jürgen Klopp auf dem Fahrrad herüber vom Öschberghof zum Sportgelände des Bezirksligisten gefahren, wenige Minuten später folgt der große Kader des FC Liverpool.

Der Trainingsplan

Um 11 Uhr beginnt die zweistündige Trainingseinheit mit den Schwerpunkten Spieltaktik und konditionelle Arbeit. Auch die Profis um Weltstar Mohamad Salah freuen sich, dass die Temperaturen seit Samstag auf der Baar angenehmer geworden sind. Die Arbeitsbedingungen beim SV Aasen sind bestens und werden bereits von den Offiziellen auch gelobt.

Wer alles dabei ist

Zum Trainingslager-Aufgebot zählen bei den „Reds“ fast alle Stars Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Ex-Bayern-Star Thiago, Trent Alexander-Arnold oder Weltmeister und Neuzugang Alexis Mac Allister.

Weltstar Mohamed Salah lernt ein wenig die Baar kennen. Foto: Roland Sigwart

Die Sportplätze sind streng abgeschirmt, es steht seit Tagen schon ein über zwei Meter hoher Sichtschutz. Dennoch: Einige Fans hoffen auf ein Selfie oder auf Fotos, eben auf dem relativ unbewachten „Radweg“.

Ein Team des SWR versuchte am Montagvormittag ebenfalls sein Glück, nahe an Jürgen Klopp und Co. zu rücken, doch mehr als die Fans zu befragen, waren auch dem Sender vor Ort in Aasen nicht vergönnt.

Die beiden Testspiele

Der FC Liverpool wird am Mittwoch (18.30 Uhr/live auf Servus TV) beim Zweitligisten Karlsruher SC testen. Der Ansturm auf die wenigen freien Tickets war in Karlsruhe riesengroß.

Am kommenden Montag (13 Uhr/Live auf Sky Sport) testet der FC Liverpool dann vor seiner Abreise nach Singapur noch in Villingen gegen die Greuther Fürth unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Warum OB Jürgen Roth nicht zuschauen kann

An den gastgebenden FC 08 Villingen wurden bei diesem Spiel offenbar nur zehn Tickets vergeben. Denr Wunsch von Jürgen Roth, dem Oberbürgermeister der Stadt Villingen-Schwenningen, die Partie live im Friedengrund verfolgen zu können, lehnte das Management, das zuständig für das Trainingslager des FC Liverpool ist, übrigens höflich ab.