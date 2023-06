Stell dir vor, der FC Liverpool schlägt sein Trainingslager (vom 14. bis 24. Juli) im Öschberghof auf, trägt auch ein Testspiel hier in der Region aus, doch es bestätigt immer noch keiner.

Die englischen Medien hatten bereits Ende Mai geschrieben, dass Trainer Jürgen Klopp und Co. nach Donaueschingen kommen.

Das Spiel gegen Fürth

Nach Informationen unserer Zeitung wird der FC Liverpool nach seinem Test beim Karlsruher SC (19. Juli) fünf Tage später (Montag, 24. Juli, 13 Uhr) in der Villinger MS-Technologie-Arena unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein weiteres Testspiel gegen den Zweitligisten Greuther Fürth austragen. Nur der vereinseigene Fernsehsender der Liverpooler wird offenbar vor Ort sein und das Spiel übertragen. Weitere Pressevertreter sind nicht zugelassen.

Nach dem Spiel fliegt die Mannschaft des 19-fachen englischen Champions direkt nach Singapur, trifft dort am 2. August auf den FC Bayern München.

Von Seiten des FC 08 Villingen gibt es – trotz mehrfacher Anfragen – nach wie vor keine Bestätigung zu dem Test im Friedengrund.

Zunächst wollte der FC Liverpool ein Testspiel entweder in Stuttgart oder in Reutlingen austragen, doch Jürgen Klopp soll dafür plädiert haben, im Villinger Friedengrund zu spielen, weil in der MS-Technologie-Arena grundsätzlich große Testspiele in den vergangenen Jahren stets sehr gut organisiert waren.

Die Statements

Wir fragten natürlich weiter nach. Rainer Schwarz, Pressesprecher des Öschberghofes, sagt klar: „Wir bestätigen das Trainingslager des FC Liverpool bei uns nicht.“

Zuvor hatte Rainer Hall, der Vorsitzende des SV Aasen, auf den Pressesprecher verwiesen. Dabei wird Jürgen Klopp mit seinem Team die Trainingseinheiten bei gewohnten Top-Bedingungen in Aasen absolvieren.

Der Hintergrund

Der Grund, dass der FC Liverpool zwar auf der Baar natürlich seit Wochen das große Thema ist, offiziell aber niemand etwas von der Visite weiß, liegt klar auf der Hand: Es geht um Vertragsabsprachen und es geht vor allem um die Sicherheit der Liverpooler Profis. Deshalb die große Zurückhaltung bei allen Befragten.

Allein Top-Stürmer Mohamad Salah wird – quer durch die Welt – von mehreren tausend Fans begleitet!

VfL Wolfsburg

Beim VfL Wolfsburg liegen die Dinge nicht so kompliziert. Die Mannschaft von Coach Niko Kovac wird vom 31. Juli bis zum 4. August im Öschberghof sein.

Es ist nach Seefeld (Österreich, 17. bis 22.Juli) das zweite Trainingslager in diesem Sommer für die Wolfsburger, die in der neuen Bundesliga-Saison daheim gegen den Aufsteiger 1. FC Heidenheim starten.

In Bad Dürrheim möchte Coach Niko Kovac den Schwerpunkt auf den taktischen Feinschliff legen.

Der letztjährige Bundesliga-Achte wird nach Informationen unserer Zeitung auf jeden Fall am Mittwoch, 2. August, im Schwarzwald-Baar-Kreis ein internationales Testspiel absolvieren. Der Gegner dürfte bereits in den kommenden Tagen feststehen. Zuschauer werden bei diesem Spiel zugelassen.