Trotz großer Sicherheitsvorkehrungen warten doch einige Fans vor dem Hotel auf ihre Lieblinge. SKY Sport wird nun auch das Spiel am 24. Juli in Villingen übertragen.

Das Hotel Öschberghof in Donaueschingen hat sich in einen Hochsicherheitstrakt – mit vielen Absperrzäunen und Sicherheitsdiensten – verwandelt. Der Grund: Der FC Liverpool absolviert seit Samstag sein zehntägiges Trainingslager auf der Baar.

Einige Zaungäste

Rund 30 Fans warteten am Samstagnachmittag vor den Absperrgittern aber dennoch geduldig darauf, vielleicht doch noch an ein Selfie oder ein Autogramm ihrer Lieblinge zu kommen. Aus Sicherheitsgründen geht aber nichts in der Richtung.

Der Plan für die nächsten zehn Tage

Trainer Jürgen Klopp wird in der Regel mit seiner Mannschaft (rund 30 Spieler) nun fast täglich zwei Mal beim benachbarten Bezirksligisten SV Aasen trainieren. Dort präsentieren sich die drei Rasenplätze in einem Top-Zustand. Doch auch hier haben die Fans keinen Zutritt. Diese können noch nicht einmal aus der Distanz bei den Einheiten zuschauen, da ein zwei Meter hoher Sichtschutz um die Spielfelder aufgebaut wurde.

Am kommenden Mittwoch (18.30 Uhr/live auf Servus TV) werden „The Reds“ beim Karlsruher SC testen.Am Montag, 24. Juli (13 Uhr) spielen die Liverpooler in der Villinger MS Technologie-Arena unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen Greuther Fürth. Dieses Spiel wird aber nicht nur vom hauseigenen Liverpooler TV Sender „LFCTV“ übertragen – auch Sky Sport hat sich inzwischen aus dem Friedengrund die Übertragungsrechte gesichert.

Das Spiel in Villingen

Weitläufig wird an diesem Tag der Friedengrund abgesperrt werden, damit nicht doch noch einige Liverpool-Anhänger bis zu den Eingangstoren durchdringen.Übrigens: Der FC Liverpool wird alle sechs Kabinen des FC 08 Villingen an diesem Tag für seinen Kader in den Katakomben benötigen – der Zweitligist aus Fürth muss sich deshalb wohl im Klubheim der DJK Villingen umziehen.

Der Asien-Trip

Nach dem Spiel reist der englische Kultklub nach Singapur und trifft dort auf seiner „Asien-Werbetour“ auf Leicester City (30. Juli) und den FC Bayern München (2. August).