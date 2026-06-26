FC Königsfeld Ü35: Erik Raab, Jörg Holik und Patrick Lauble greifen an
1
Die Königsfelder bieten wieder eine prominente Ü35-Mannschaft auf: Auch der Ex-Oberliga-Torjäger Patrick Lauble ist im Pokal-Halbfinale mit an Bord. Foto: Holger Rohde

Das illustre Ü35-Team des FC Königsfeld möchte am Freitagabend mit einem Heimsieg gegen die SG Dettingen ins südbadische Pokalfinale einziehen.

Ü35-SBFV-Pokalwettbewerb, Halbfinalrunde/Spiel 3: FC Königsfeld – SG Dettingen/Dingelsdorf (Freitag, 19.30 Uhr). Wer zieht ins Endspiel um den Verbandspokal ein? Bezirkspokalsieger FCK möchte seinen Heimvorteil gegen den Bodensee-Cupsieger nutzen. Beide Teams gewannen gegen den Bezirk Hochrhein-Vertreter FC Wallbach (FCK: 5:2, SGDeDi: 3:0-Wertung). Daher reicht den Königsfeldern ein Remis – die Gäste vom Bodensee müssen gewinnen. Königsfelds AH-Trainer Patrick Fossé betont „dass wir auf einen sehr starken Gegner treffen, selbst jedoch ebenfalls stark besetzt sind. Wir freuen uns auf die Partie und hoffentlich einige Zuschauer bei diesem Endspiel um den Finaleinzug.“

 

Unsere Empfehlung für Sie

Schwenninger Wild Wings Spielplan: Erst kommt Frankfurt – dann geht es nach Augsburg

Schwenninger Wild Wings Spielplan Erst kommt Frankfurt – dann geht es nach Augsburg

Der neue DEL-Spielplan für die Saison 2026/27 liegt vor. Am 17. September fällt der Startschuss. Bodensee-Cup ist so stark besetzt wie nie zuvor.

Zwei stark besetzte Teams

Personell sind die Konstanzer Vorstädter mit aktuellen und ehemaligen Aktiven gut besetzt: Daniel Berg, Adel Grimm, Thorsten Pfau, Benjamin Winterhalder oder Alexander Stricker und Timo Traber. Zudem nahm die SG vor wenigen Tagen in Rutesheim (wie der FC Brigachtal) am deutschen Ü32-Supercup teil und scheiterte nur knapp im Achtelfinale. Auf FCK-Seite werden die erfahrenen Erik Raab, Elvin Kljajic, Jörg Holik, Patrick Lauble oder Pascal Beha mitmischen.

Der Finalgegner für Ende September wurde aus der anderen Dreiergruppe der Bezirke Freiburg, Offenburg, Baden-Baden am Mittwoch Abendbereits ermittelt: Die SG SC Wyhl /SV Endingen siegte gegen den SV Oberwolfach mit 3:1.

 