FC Königsfeld Ü35: Erik Raab, Jörg Holik und Patrick Lauble greifen an

1 Die Königsfelder bieten wieder eine prominente Ü35-Mannschaft auf: Auch der Ex-Oberliga-Torjäger Patrick Lauble ist im Pokal-Halbfinale mit an Bord. Foto: Holger Rohde Das illustre Ü35-Team des FC Königsfeld möchte am Freitagabend mit einem Heimsieg gegen die SG Dettingen ins südbadische Pokalfinale einziehen.







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Ü35-SBFV-Pokalwettbewerb, Halbfinalrunde/Spiel 3: FC Königsfeld – SG Dettingen/Dingelsdorf (Freitag, 19.30 Uhr). Wer zieht ins Endspiel um den Verbandspokal ein? Bezirkspokalsieger FCK möchte seinen Heimvorteil gegen den Bodensee-Cupsieger nutzen. Beide Teams gewannen gegen den Bezirk Hochrhein-Vertreter FC Wallbach (FCK: 5:2, SGDeDi: 3:0-Wertung). Daher reicht den Königsfeldern ein Remis – die Gäste vom Bodensee müssen gewinnen. Königsfelds AH-Trainer Patrick Fossé betont „dass wir auf einen sehr starken Gegner treffen, selbst jedoch ebenfalls stark besetzt sind. Wir freuen uns auf die Partie und hoffentlich einige Zuschauer bei diesem Endspiel um den Finaleinzug.“