FC Königsfeld Relegation: Wahnsinn – Königsfeld hat den Sieg schon vor Augen

Aber in der Nachspielzeit gleicht der SC Durbachtal vor 1200 Zuschauern noch zum 1:1 aus. In der Relegation müssen die Königsfelder bereits am Sonntag in Gundelfingen wieder ran.
A ufstiegsrunde zur Verbandsliga: FC Königsfeld – SV Durbachtal 1:1 (1:0). Die Königsfelder haben nach einem langen Bezirkspokal-Finaltag am Donnerstagabend das erste Spiel in der Aufstiegsrunde zur Verbandsliga gegen den SV Durbachtal mit 1:1 beendet. Erst auf den letzten Drücker glichen die Gäste vor 1200 Zuschauern aus.