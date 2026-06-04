FC Königsfeld Relegation: Wahnsinn – Königsfeld hat den Sieg schon vor Augen

Aber in der Nachspielzeit gleicht der SC Durbachtal vor 1200 Zuschauern noch zum 1:1 aus. In der Relegation müssen die Königsfelder bereits am Sonntag in Gundelfingen wieder ran.

A ufstiegsrunde zur Verbandsliga: FC Königsfeld – SV Durbachtal 1:1 (1:0). Die Königsfelder haben nach einem langen Bezirkspokal-Finaltag am Donnerstagabend das erste Spiel in der Aufstiegsrunde zur Verbandsliga gegen den SV Durbachtal mit 1:1 beendet. Erst auf den letzten Drücker glichen die Gäste vor 1200 Zuschauern aus.

Damit geht es für den FCK bereits am Sonntag (15.30 Uhr) mit dem zweiten Relegationsspiel bei der SpVgg Gundelfingen-Wildbad weiter.

Die Stimmung vor dem Spiel

Königsfelds Manager Alex Thumer zeigte sich wenige Stunden vor dem ersten Relegationsspiel leicht zuversichtlich, „doch Durbachtal ist Favorit. Es wird wichtig sein, dass wir uns schnell von irgendwelcher Nervosität befreien und lange die Null halten.“

200 Fans hatten aus Durbachtal die Reise mit den Schwarzwald gemacht und feuerten ihr Team lautstark an. Geleitet wurde die Partie von Regionalliga-Schiedsrichter Timo Bugglin (Weil).

Die Gäste brachten sogar einen Wimpel in den Kurort mit – die Königsfelder revanchierten sich mit einem Gegenstück aus ihrer Reservatenkammer.

Die erste Halbzeit – Königsfeld geht in Führung

Die ersten 15 Minuten waren geprägt von beiderseitigem Respekt und taktischem Abwägen. In der 18. Minute hatten die Gastgeber Glück, als Torhüter Nur Cheikhi im Strafraum den Ball fallenließ, aber Durbachtals Kapitän Lucas Halter das Spielgerät in der Drehung nicht richtig traf. In der 22. Minute verzeichnete der FCK seine erste gute Chance des Abends durch Marko Karagaca.

In der 25. Minute jubelten die Königsfelder. Theo Blankenburg hatte von der linken Seite reingepasst. Kapitän Felix Fehrenbach vollendet zum 1:0. Nun war der FCK richtig gut drin im Spiel, arbeitete hart um jeden Meter in einer sehr intensiven Relegationspartie. In der 41. Minute hatten die Gastgeber etwas Glück, als Louis Bohnert seinen harten Flachschuss nur knapp daneben setzte. Mit einer knappen 1:0-Führung des FC Königsfeld ging es in die Pause.

Die zweite Halbzeit – der späte Ausgleich

Die Schwarzwälder gerieten nach dem Seitenwechsel unter Druck. Ein Schuss von Gästeakteur Mathis Bühler (56.) ging knapp vorbei. Torhüter Nur Cheikhi parierte großartig einen Freistoß von Durbachtals Jannis Gazali. Gleich im Gegenzug hatten Sandro Jock und Alieu Sarr jeweils das 2:0 auf dem Fuß.

Dann der Schock in der 82. Minute: Sandro Jock sah Gelb-Rot, ist damit für das zweite Relegationsspiel der Königsfelder gesperrt. Die Partie stand in der Schlussphase auf Messers Schneide. Die Gastgeber hauten alles rein.

Dann sah Coach Daniel Miletic (87.) Rot. Nach einem unberechtigten Foulpfiff gegen Sarr regte sich der FCK-Trainer an der Seitenlinie zu sehr auf.

Sechs Minuten betrug die Nachspielzeit – die Königsfelder versuchten alles. Doch in der 93. Minute jubelten die Durbachtaler doch noch. Nach einer Flanke drückte Gäste-Kapitän Lucas Halter den Ball zum 1:1 über die Königsfelder Torlinie.

Keine Frage, der SC Durbachtal ist nun mit seiner Heimstärke (Am 13. Juni abschließend gegen Gundelfingen-Wildtal) Favorit für den Aufstieg.

Die Stimmen

Daniel Miletic, Trainer FC Königsfeld: „Die erste Halbzeit war von uns sehr gut. Es war für die Jungs ungewohnt, vor so einer großen Kulisse zu spielen. Wir müssen nach dem 1:0 nachlegen. Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Kompliment an die Mannschaft, die ein Highlight-Spiel des Clubs absolviert hat. Am Ende sind wir selbst schuld, dass wir den Ausgleich noch bekommen. Jetzt schauen wir, wie es am Sonntag für uns weitergeht.“

Lars Ganzhorn, Spieler des FC Königsfeld: „Wir sind gut ins Spiel reingekommen, machen das 1:0, kassieren aber leider durch einen Fehler noch das 1:1. Wir haben sehr gut gekämpft. Die Chancen zum Aufstieg sind weiterhin für uns intakt.“

Dennis Kopf, Trainer des SC Durbachtal: „Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden, aber nicht mit unserer Leistung. Wir hatten fünf 19-Jährige im Team. Diese sind es nicht gewohnt, vor so einer großen Kulisse zu spielen. Unsere Chancen haben sich dennoch in dieser Aufstiegsrunde verbessert, weil wir daheim schon eine Macht sind. Jetzt haben wir es in der Hand.“

Dietmar Eschner, Vorsitzender FC Königsfeld: „Ich bin stolz auf die Mannschaft. Nach der Gelb-Roten Karte für Sandro Jock war es schwer, den Vorsprung noch zu verteidigen. Es war für unseren Verein ein absolutes Highlight. Wir sind weiterhin noch im Aufstiegsrennen. Wir sind insgesamt mit diesem Tag sehr zufrieden. Es war unglaublich, was heute hier los war.“

Statistik

FC Königsfeld: Cheikhi - Sarr, Kroth (46. Uljevic), Jock, Fehrenbach (84. Scudieri), Ganzhorn, Stefan Schwarzwälder, Colak, Holzapfel, Blankenburg (88. Goedhuis), Karagaca. SC Durbachtal: Härter - Gütle, Martin, Bohnert, Bühler (71. Damm), Halter, Hefner, Martin, Frank, Gazali, Müller. Tore:1:0 Fehrenbach (25.), 1:1 Halter (90.+3). Schiedsrichter: Timo Bugglin (Weil). Zuschauer: 1200.

Besondere Vorkommnisse: Jeweils Gelb-Rot gegen Sandro Jock und Daniel Miletic (beide FC Königsfeld).