FC Königsfeld Relegation: So geht der Landesliga-Vizemeister den Hit gegen den SC Durbachtal an

Teil 1 der Herausforderung Verbandsliga-Aufstieg steht im HSS-Hydraulik-Sportpark an. „Wir werden alles dafür geben, um die Begegnung zu gewinnen“, betonen die Königsfelder Trainer.

Aufstiegsrunde zur Verbandsliga, Spiel 1:FC Königsfeld – SC Durbachtal (Donnerstag, 18.30 Uhr). „Der SCD hat eine erfahrene Mannschaft, die ich aus meiner Zeit in Villingen noch kenne, daher sind die favorisiert“, bleiben die Trainer Daniel Miletic und Mike Seidel entspannt. „Es besteht kein Druck, die insgesamt sehr gute Saison können wir jetzt noch krönen.“

Personell werden bei den Königsfeldern – neben den Langzeitverletzten – einige Urlauber fehlen, „die schon Anfang des Jahres gebucht hatten. Dennoch haben wir einen breiten Kader und werden eine Top-Mannschaft auf den Platz bringen. Ziel ist es, das Heimspiel zu gewinnen.“

SC Durbachtal

Der SC Durbachtal ist allerdings eine echte Hausnummer: Mit 67 Punkten (20-7-3) und 84:37 Toren zeigte das Team von Spielertrainer Dennis Kopf, der bereits verlängert hat und in sein drittes Jahr gehen wird, eine starke Generalprobe und gewann nach einem 0:2-Rückstand beim Kehler FV mit 3:2.

Unsere Empfehlung für Sie Landesliga Südbaden Königsfeld schnappt sich vor dem Showdown Bruder eines Ex-Nationalspielers Vor dem ersten Relegationsspiel zur Verbandsliga kassiert Königsfeld eine deutliche Niederlage. Für den FC Pfaffenweiler und den SV Aasen endet die Saison mit Erfolgserlebnissen.

Niklas Martin (14), Lucas Halter (12), Lukas Martin (11) sowie Mathias Bühler (7) sind die besten Schützen. Auswärts holte die Kopf-Elf 30 Punkte und schoss 34:23 Treffer. Mit 37 Rückrunden-Punkten war Durbachtal das beste Team in seiner Staffel im Jahr 2026, blieb in 13 Partien unbesiegt und hat seit dem 16. November in 16 Partien (12-4-0) nicht mehr verloren. Allerdings: Keines der vier Liga-Auswärtsspiele gegen die Top 5 konnte gewonnen werden (ein Punkt).

Nach der gescheiterten Relegation 2019 (auch gegen den FC 08 Villingen II) schaffte das Team 2022 und 2024 zweimal als Meister den Verbandsliga-Aufstieg.

Liveblog und Spielplan

Wir werden per Liveblog ausführlich aus Königsfeld berichten.

Das zweite Spiel findet am Sonntag, 7. Juni, statt. Wer dort spielt, hängt vom Ergebnis vom Donnerstag ab. Bei einem Königsfelder Sieg würde der SC Durbachtal daheim gegen die SpVgg Gundelfingen-Wildtal spielen und das dritte Spiel am 13. Juni dann Gundelfingen gegen den FCK heißen.

Bei einem Remis oder einer Niederlage müssen die Königsfelder bereits drei Tage später nach Gundelfingen.