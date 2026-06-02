FC Königsfeld Relegation: So geht der Landesliga-Vizemeister den Hit gegen den SC Durbachtal an

Teil 1 der Herausforderung Verbandsliga-Aufstieg steht im HSS-Hydraulik-Sportpark an. „Wir werden alles dafür geben, um die Begegnung zu gewinnen“, betonen die Königsfelder Trainer.
Aufstiegsrunde zur Verbandsliga, Spiel 1:FC Königsfeld – SC Durbachtal (Donnerstag, 18.30 Uhr). „Der SCD hat eine erfahrene Mannschaft, die ich aus meiner Zeit in Villingen noch kenne, daher sind die favorisiert“, bleiben die Trainer Daniel Miletic und Mike Seidel entspannt. „Es besteht kein Druck, die insgesamt sehr gute Saison können wir jetzt noch krönen.“